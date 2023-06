‘BOLJE NEMOJ ULAZITI U TO, PRIJATELJU!’ Milanović izrekao opomenu Plenkoviću, sve će reći: ‘Ako smo za ludnicu, ja sam za šefa klinike, a on je za lance’

Autor: Dnevno/I.G/N.K

U povodu proslave Dana grada Svete Nedelje održala se svečana sjednica Gradskog vijeća na kojoj je, uz gradonačelnika Daria Zurovca i predsjednika Gradskog vijeća Mateja Vrdoljaka, prisustvovao i predsjednik Republike Zoran Milanović. Dodijelio je zahvalnice, nagrade i priznanja, a održao se i prigodni kulturno-umjetnički program.

Predsjednik je pritom dao i izjavu za medije. Komentirao je slučaj Zambija, a novinari su ga pitali i o rušenju nekretnine u uvali Vruja čijeg vlasnika Milanović osobno poznaje.

Upitan o slučaju Zambiju, rekao je kako neke stvari očito treba promijeniti, ali i kao dio oporbe, kritizirao je one koji su navodno skupljali političke bodove na priči o Hrvatima iz Zambije.





Slučaj Zambija i Vruja

“Neke detalje očito ne znam. Po meni bi postupak posvojenja bi trebalo olakšati ali ne bagatelizirati. To su ozbiljne stvari i bitno je da se previše ne birokratizira. To su djeca, a ne krumpir. Radi se vjerojatno o malom broju ljudi, a nisam dovoljno upućen da bih im davao savjete. Držim se onoga što razumijem”, rekao je Milanović.

U uvali Vruja pokraj Makarske danas je počelo rušenje bespravno izgrađenih objekata koje je izgradio poduzetnik Stipe Latković, čovjek kojeg predsjednik Zoran Milanović osobno poznaje kao prijatelja. Milanović ga je i ranije branio, a to je učinio i danas, međutim, rekao je kao i prije, da ukoliko je nešto nelegalno, treba srušiti.

“Od prvog dana sam govorio da ako je to protupravno neka se sruši. Ako treba rušiti, ruši. Nema milosti. Međutim, kako se po Hrvatskoj gradi, uz sve te gabarite, ja bih te ljude poslao na okulistički pregled. To je strašno kako izgleda to što se gradi”, rekao je Milanović i spomenuo razne boje fasada.

“Bolje nemoj ulaziti u to prijatelju”

Dotaknuo se i posljednjih prozivki od strane premijera Andreja Plenkovića koji je u posljednjoj kritici na Dan državnosti rekao kako su njegovi roditelji stan kupili sami, dok su, kako kaže, “Milanovićevi stan dobili”.

“Ako smo za ludnicu, onda ja jesam za šefa klinike, a on je za lance. Dečko nema dara. Potepel se malo. Nije radio na miješalici za beton. Tatin sin. Za njegove roditelje sve najbolje. Sve su radili zakonito, međutim, on nam pokušava prodati nekakvu lažnu povijest. Dakle, to nije Plenković. To je bila režimska obitelj tek takva. Što su to bili? Ugledni ljudi? Kako si dobio prvi stan? Kako si dobio prvi kredit? Kako si tako mlad otplaćivao takav kredit? Bolje nemoj u to ulaziti prijatelju. I sada bi mi trebali vjerovati da je on Tuđmanov sljedbenik. Nije, to je laž”, rekao je Milanović.