BOLESNOG BRATA IZUDARALA JE LIMUNIMA U GLAVU: Ovo je kazna koju je hrvatski sud odrezao nasilnoj sestri!

Autor: Daniel Radman

Nevjerojatna priča stiže sa sjevera Hrvatske, točnije šireg varaždinskog područja, gdje je obiteljska svađa u vinogradu dobila sudski epilog nakon duge četiri godine, a u međuvremenu je i jedan od protagonista iste i preminuo.

Dakle, na vikendicu u blizini slovenske granice došao je bračni par umirovljenika kako bi špricali vinograd, a ondje im se pridružila i sestra supruga, čovjeka koji je tijekom suđenja umro. Njih dvoje, očito je, nisu bili u najboljim odnosima pa se sukob zakuhao već u osam ujutro.

Sestra je tvrdila da je njezin brat započeo sukob, odnosno da je on uzeo sprej kojim je počeo špricati po njoj dok je ona mirno prolazila. Brat je pak tvrdio da je ona njega udarala, i to vrećicom u kojoj su bila dva limuna dok je nemoćan sjedio. Naime, bio je bolestan i teško se kretao. Sud je, kako javlja portal danica.hr, osudio oboje, no oni su se žalili pa je slučaj završio na Visokom prekršajnom sudu koji je ukinuo presudu i postupak vratio na početak.

Za udaranje limunima kazna od 1.000 kuna

Na sudu je svjedočila i supruga preminuloga koja za sestru svog muža nije imala ni jednu dobru riječ. “Utopila bi me u žlici vode”, svjedočila je, “i to ne samo mene, nego i svojeg brata kojeg je imala kao zadnjeg idiota”. Jasno je da je i ona svjedočila u korist supruga te da je potvrdila priču o limunima.

“Pozvala sam policiju i rekla im da se ona ponaša kao Amerikanka koja je ubola policajca u Slavoniji. Ona mi je pred policijom rekla da neka se naučim hrvatski. Moj muž je bio teško bolestan i nije mogao napraviti tri koraka”, ispričala je, kako stoji u sudskom zapisniku.

Uglavnom, “gospođa s limunima” je osuđena i u ponovljenom postupku. Mora platiti 1000 kuna kazne i 200 kuna sudskih troškova, no i dalje ima pravo žalbe i šansu da cijeli slučaj ode u zastaru.