‘BOLESNIK NE SHVAĆA ŠTO JE UČINIO’! Dostavljač Wolta dobio momentalni otkaz nakon suludog poteza, internet gori: ‘Nismo dužne gutati gov*a’

Autor: D.V

Dostavljač Wolta željan flerta dobio je momentalni otkaz nakon što se odvažio iz aplikacije ukrasti broj žene kojoj je dostavio hranu i poslati joj poruku.

“Ej, kakva je hrana bila juče? Wolt dostavljač”, napisao je ‘radoznali’ Srbin u SMS-u zbog kojega je ostao bez posla.

Nažalost, ubrzo se pokazalo da dostavljaču uopće nije jasno što je učinio pa je nakon 'cipele', ljut i razočaran, ponovno kontaktirao ženu koja ga je prijavila.





“Ej, samo da ti se zahvalim. Juče sam dobio otkaz na poslu zbog tebe. Ne mogu da verujem da si se žalila Woltu jer sam ti se javio na najnormalniji način i poslao jednu poruku, niti sam bio vulgaran niti bilo šta. Svaka čast, ne znam kakvu ti imaš korist od toga ali eto ja sad posao više nemam niti imam mjesečne prihode”, poručio joj je u novom SMS-u, misleći da će žena zbog toga imati grižnju savjesti.

‘Ovo je za instant otkaz’

Nije dugo trebalo da njegove neprimjerene poruke postanu viralne te da se u više internetskih arena povede rasprava je li dostavljač koji je gurao nos tamu gdje mu nije mjesto zaslužio otkaz.

“Radim za Wolt. Doslovno tijekom onboarding prezentacije ti kažu da javljanje klijentima koristeći podatke iz aplikacije za instant otkaz, ne znam zašto bi mislio da je drugačije za njega”, napisao je jedan Hrvat na Redditu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli NS Ukrivo (@nsukrivo)







S njim se složio i kolega iz konkurentske kompanije.

"Radim kao student za Glovo i vidio sam stvarno puno dobrih cura al' mi ni u jednom trenu nije palo na pamet javit se ako mi ona sama nije dala broj. Ovo je samo bolesno i još uz to ti na prezentaciji posla kažu da je ovo instant otkaz", potvrdio je.









‘Ukratko idiot’

U podužoj raspravi mnogi su se složili da ovakvo ponašanje nije nimalo primjereno.

“Ono što mi je grozno u cijeloj priči je ova druga poruka, apsolutno ne mogu zamislit zašto bi to pisao? Ono, mogao je još dodat “znam di živiš” ili nešto. Žena je vjerojatno totalno isprepadana i sad joj ti nabijaš neku krivnju zbog SVOG debilnog postupka”, poručila je jedna od komentatorica.

“Creep koji se ljuti jer je prekršio GDPR. Ukratko idiot. I creep”, veli druga.

“Moraju shvatiti da nismo dužne da gutamo govna i da se osjećamo neprijatno u stanu jer se njima digao ku*ac. Svaka čast Woltu za otkaz, i svaki sljedeći treba dobiti otkaz”, jedna je od poruka.

“Još veći problem je što mu otkaz nije bio otrežnjenje, on i dalje ne shvaća, nije ni sjeo da se zapita ‘čovječe čekaj jesam li ja zaista ovdje uradio nešto što nije okej'”, poručila je korisnica.

‘Poželio pič*u, a dobio kur*c’

Neki komentatori bili su vrlo duhoviti, kako to i inače biva na Redditu. Izdvojili smo najbolje:

“Još ju pita kakva je hrana k’o da je on kuhao”

“Poželio pič*u, a dobio kur*c”

“Lik je očito pomiješao Tinder i Wolt”

“Sudar realnosti i brazzers scenarija”

“Igraj glupe igre – osvoji glupe nagrade”

Nije izolirani slučaj

No, šalu na stranu, čini se da ovo nije izolirani slučaj. U komentarima su se javile i druge žene koje su se požalile da su imale jeziva iskustva.

“Tak se meni uberovac javio nakon vožnje s vrlo neprikladnim komentarima. Zaprijetila sam mu da me odmah prestane kontaktirati inače ću se javiti uberovoj službi za korisnike i prijaviti ga. Ipak to nisam napravila jer sam se bojala: ako će on imati neke posljedice radi toga, ja bih mogla nastradati posto zna moju adresu. Preglupa situacija”, napisala je jedna djevojka.

“Frendica je prije par godina imala slična creepy iskustva s uberovcima koji su joj se naknadno javljali i zvali u kino, na večere i slične gluposti. Dajte nam mira jebote ni pojest više ne možemo bez trauma”, dodala je druga.

Iako, ako je suditi po SMS porukama, ovaj dostavljač nije naučio lekciju, nadajmo se da druge kolege kojima se slično palo na pamet jesu. Summa summarum, ne ponašajte se kao jezivi pervertiti. To nikome nije seksi.