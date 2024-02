Bolesnik na kolodvoru mlatio žene: Jednu je toliko jako udario da je i sam pao

Degutantna snimka širi se svijetom. Na stanici podzemne željeznice u Barceloni muškarac je iz čista mira napao nekoliko žena.

Sve ih je redom udarao po glavi, a posljednju, koja nije vidjela što se događa jer je gledala na mobitel, toliko je snažno udario da je i sam pao na tlo.

Barcelona – Here a North African Muslim assaults random female natives, with the last one being the most vicious 🇪🇸☪️ pic.twitter.com/C4gbUhqwlN

— 🇬🇧RonEnglish🇬🇧🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@RonEng1ish) February 10, 2024