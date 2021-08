BOJKOT PREDSJEDNIKA ILI RAT GENERALA? Dio njih navodno ne želi doći na kninsku tvrđavu dan prije Oluje!

Autor: L.B.

“Dobar dio mojih kolega, generala, bojkotira predsjednika, da ne dođe gore. Ne znam u čemu je problem, jesu li to neke igre. Ako vi javljate da nećete doći četvrtog navečer, nego petog ujutro. / Da ne dođem zbog njih, ja bih se sramio, ne bih došao ni petoga”, rekao je general Ljubo Ćesić Rojs.

Na kninsku tvrđavu ne dolazi ni predsjednik Odbora za ratne veterane.

“Neću prisustvovati s obzirom na sve što se događalo i ono što ne priliči predsjedniku države. Mislim da su to one notorne gluposti koje se valjaju na javnoj sceni, aposlutno nedopustive, takav čovjek nema koga primati”, rekao je predsjednik Odbora za ratne veterane Josip Đakić.

Problem u smještaju?

Spominjalo se i ime Josipa Stojkovića. Međutim, on tvrdi da nema bojkota.

“Nije točno da postoji bilo kakav bojkot. Ako je to u vašoj emisiji spomenuo general Rojs to je njegovo osobno mišljenje. Gospodin Đakić niti je član generalskog odbora, niti može govoriti u ime Generalskog zbora”, kazao je umirovljeni general Josip Stojković za N1.

Objasnio je kako je problem u smještaju te da se za to nisu pobrinuli ni u Vladi, a niti u Uredu predsjednika.

“Sad uzmite kompletnu organizaciju tog događaja gdje se dan prije hrvatskim generalima govori da imaju 20 sati da si organiziraju sami prijevoz da dođu gore. To govori kako organizator te proslave drži do naših generala” ističe Stojković.

‘Iznenada se predomislio’

O nezadovoljstvu generala čuo je i gradonačelnik Knina.









“Pa nešto sam i ja čuo da će to biti. Nadam se da do toga neće doći, svake godine to bude veličanstven događaj. Iskreno bih volio da se to ne dogodi, a ako bude bojkota, a šta sad tu, šta možemo”, rekao je Marijo Čačić.

Ulje na vatru dodaje predsjednik Hrvatskog generalskog zbora Pavao Miljavac. On se iznenada predomislio pa ide u Knin dan prije. Ali proziva Ljubu Ćesića Rojsa.

Prozvao Rojsa

“Mi o tome niti smo raspravljali niti postoji kakva ideja za to. Nema razloga da bi bojkotirali, on je vrhovni zapovjednik. A mislim da se general Rojs malo zatrčao, ima nekih problema oko nekih činova koji su odgođeni pa vjerojatno je revoltiran time i rekao da se dio generala neće odazvati. Ali nikad nisu svi generali ni išli”, rekao je Miljavac.

Nakon što su se pobunili, generalima se navodno pokušava srediti smještaj.









Radi li se doista o tome ili o bojkotu predsjednika, ili pak ratu generala, još jedan sukob riješit će se na kninskoj tvđavi, piše N1.