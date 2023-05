‘BOJIM SE DA MU SPREMAJU OSVETU’ Srpski pisac čiji je sin išao u školu s Kostom K. otkrio nove detalje: ‘Ekipa mu je već bila na vratima, to su klinci u punoj snazi’

Autor: D.V

Srbijanski pisac Dušan Nedeljković progovorio je o kobnom danu kada je u osnovnoj školi na Vračaru Kosta K. ubio osmero djece i zaštitara te ranio još šestero školskih kolega i profesoricu povijesti. Njegov sin ide upravo u ovu beogradsku školu, a pisac je danas na K1 televiziji otkrio da iz osobnog iskustva zna da dječak ubojica ima tzv. “upucanu” ruku.

“Ja sam u JAT-u 25 godina bio instruktor za sigurnost, i ‘upucana’ ruka znači da je on bio žešće uvježban. Ja recimo ne bih mogao tako precizno gađati”, tvrdi Nedeljković.

Ispričao je i kako mu je sin rekao da je Kosta K. slušao nastavu u razredu pored njegova te da je bio neprimjetan dječak.





“On je ušao i pucao na tog jadnog čovjeka iz sigurnosti koga smo mi svi stvarno dobro znali i pogodio ga je s nekih 13 metara što je samo po sebi nenormalno. Klinke koje su bile peti razred i koje su bile dežurne je ubio, a onda je otišao lijevo u kabinet povijesti, pucao u profesoricu, a dok je mijenjao spremnik neki dječaci poskakali su kroz prozore. Djevojčice su se nabile u kut učionice, a neki učenici su protrčali kraj njega. Jedan od dječaka ga je gurnuo i on je ležeći valjda pucao u njega, neki su meci u plafonu, to se saznalo”, tvrdi pisac.

‘Mene zanima što je njega zaustavilo’

Dodao je i da su roditelji od policije tražili da im se objasni slijed događaja tog krvavog jutra.

“Mi se ne možemo smiriti, nitko od nas ne može biti racionalan. Mene zanima što je njega zaustavilo. Na sigurnosnim kamerama se vidi samo jedan profesor iz ‘Ribnikara’ na hodniku koji je krenuo vidjeti što se događa i to je profesor geografije. Ostali su zaključali djecu ili su ih evakuirali na taj drugi ulaz. Čudno je to. Mnogo dezinformacija ima. Moja kćer jutros je otišla u Treću gimnaziju s informacijom da će njega sutra pustiti, što je potpuni skandal i što ne smije dogoditi. Ja nemam pravo pričati, moje dijete je živo. Bili smo svi tu, jučer smo bili na sprovodu na kojemu je bilo 5.000 ljudi i smrzao sam se od tišine. Ta tišina će me proganjati do kraja života”, slikovito će Nedeljković.

Kaže i da se nakon svega sin drži bolje od njega, te da su nakon tragediji na tri dana napustili Beograd.

Kostinoj obitelji već kucaju na vrata

“Prvu večer je bio u fazonu ‘Ja sam nedodirljiv’, drugu je bio dijete i plakao, treću večer je već kul. Jučer kad sam ga vratio u Beograd jedva je dočekao da se vidi s prijateljima da se drže svi skupa. Međutim, kćer je problem… Ona pohađa Treću gimnaziju koja je naslonjena na ‘Ribnikar’, i oni su puni priča. Ovdje je apsolutno svako povezan sa svakim. Dječak koji je ranjen i pušten iz bolnice, moj sin se čuo sa njim, on je spavao kod nas u subotu navečer. Svašta sam prošao u životu, ali teško da sam se nekad ovako potresao”, poručio je.

Otkrio je i kako djeca ne razgovaraju o dječaku koji je počinio masakr pa se pisac plaši da su u fazi bijesa te da mu spremaju osvetu, što ga kao roditelja zbrinjava.









“Ekipa brata najmlađe djevojčice koja je ubijena mu je već bila na vratima, to su već klinci u punoj snazi. Ne možeš ti sad njima objasniti da će to proći nakon terapija, da će pričati s njima stručnjaci, roditelji. Ne možeš ti to njima objasniti. Oni su sada ljuti i bijesni. Razumijem ih ja, svi smo bili buntovnici kao klinci, ali nismo se suočavali sa osvetoljubivim stvarima. Moramo otvoriti oči i paziti na tu djecu i ne smijemo ih pritom skloniti iz socijalnih tokova života”, upozorava Nedeljković.