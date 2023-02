BOGOVI UHLJEBLJIVANJA HDZ-ovaca! Zapošljavaju tisuće podobnih: Nakon prvog uhićenja nastala je panika, ova priča neće stati samo na jednoj aferi

Autor: Ivan Andrić

Krunoslav Jakupčić dvije i pol godine nakon uhićenja bivše državne tajnice Josipe Rimac ostao je na čelu Hrvatskih šuma premda se i on pojavljuje kao jedan od aktera afere Vjetroelektrane iz svibnja 2020. Da je Jakupčić uživao političku zaštitu i nakon privođenja, evidentno je ovih dana kada u medije cure poruke HDZ-ovaca koji su preko njega osiguravali radna mjesta podobnim kadrovima.

Baš zahvaljujući tomu što je bio na čelu te državne tvrtke, Jakupčić je imao moć i utjecaj, no da i prije toga nije bio povezan s vladajućim vodstvom, teško da bi se našao u poziciji čelnog čovjeka Hrvatskih šuma. Godinama se po kuloarima Jakupčića povezivalo s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, i iz prepiski je vidljivo kako su njih dvojica zaista često kontaktirala, međutim, jasno je da je Jakupčić bio u kontaktu i s glavnim tajnikom vladajuće stranke Krunoslavom Katičićem, ali i s glasnogovornikom Vlade Markom Milićem, pa i s premijerovim savjetnikom Josipom Jelićem te s nizom drugih osoba koje su od njega tražile određene usluge koje je šef Hrvatskih šuma bespogovorno realizirao znajući da je to jedino jamstvo za opstanak na toj unosnoj poziciji u tvrtki koju godinama prate afere i kontroverzije.

Djelovao iz sjene

Oni koji ovih dana prate poruke o uhljebljenjima u Hrvatskim šumama reći će da Jakupčić uzvraća udarac i da je on taj od kojega poruke dolaze u medijski prostor jer na taj način bivši šef Šuma slaže vlastitu obranu, što mu ne bi trebalo biti teško s obzirom na broj vladajućih s kojima je kontaktirao. Doista nije nemoguće da je riječ o Jakupčićevoj osveti i borbi za vlastitu opstojnost, a upućeni u istragu tvrde pak da su vladajući s razlogom i nakon privođenja štitili šefa Hrvatskih šuma jer je iz samo jednog dijela javno objavljenih poruka vidljivo dokle seže mreža ovog direktora Šuma koji je uvijek djelovao iz sjene.





I inače su državne tvrtke lego za uhljebljivanje i poligon za vladajuće, uostalom, pri svakoj smjeni vlasti uglavnom se iz državnih tvrtki sklanjaju kadrovi prethodne vlade i dovode oni koji idu na ruku stranci koja se u tom trenutku nađe na vlasti. Kako hrvatskom državom najdulje vlada HDZ, po državnim tvrtkama najviše je njihovih uhljeba. Inače je Jakupčić u svibnju prošle godine stekao uvjete za mirovinu, no ni tada nije smijenjen već je pušten da mandat odradi do kraja, premda se i onda govorilo da je to velik problem i potencijalno velik skandal za premijera Plenkovića koji je dopustio da osoba s prstima u pekmezu vodi državnu tvrtku, što je posve oprečno njegovim tvrdnjama da se njegova Vlada bori s korupcijom.

Da se Vlada zaista borila s korupcijom, Jakupčić bi u trenutku kada ga je USKOK odlučio teretiti za ozbiljna kaznena djela, odnosno za zloporabu položaja i ovlasti te trgovanje utjecajem, već bio bivši, umjesto toga, on se na poziciji zadržao i kada je protiv njega prošle godine istraga proširena. Govori se, u kontekstu poslovanja donedavnog šefa Hrvatskih šuma, o aferi teškoj 9 milijardi kuna, ali ovog Đurđevčanina i HDZ-ovca to nije pokolebalo, zašto i bi, njemu je u Šumama dobro išlo.

Najbliži krug

To je vidljivo i iz njegove posljednje imovinske kartice iz koje proizlazi da posjeduje dva stana u Zagrebu, apartman na Jadranu i ušteđevinu veću od pola milijuna kuna, s tim da njegova obitelj nema ni jedan kredit. Nije Jakupčić ni u prvoj aferi uz koju ga se veže bio sam niti je djelovao na svoju ruku, tvrde oni koji se bave istragom, a da je to možda i istina, dalo bi se zaključiti i iz toga što mu je odvjetničke troškove u uskočkoj istrazi plaćala upravo državna tvrtka Hrvatske šume, i to u desecima tisuća kuna. I onda kada se doznalo za to, Jakupčić je ostao na čelu Hrvatskih šuma, u čijem je Nadzornom odboru donedavno sjedio trenutni ministar gospodarstva Davor Filipović, koji je također, ako je suditi po prepiskama, često kontaktirao s Jakupčićem, koji je poruke razmjenjivao i s Markom Milićem, ali i s Katičićem i predstojnikom Ureda premijera Zvonimirom Frkom Petešićem, iz čega proizlazi da je to teško moglo zaobići i samog premijera Plenkovića s obzirom na to da ti ljudi tvore krug njegovih najbližih i najlojalnijih suradnika.

Osim što se kod Jakupčića zalagao za zaposlenje svojeg prijatelja u Hrvatskim šumama, Milić se s njime dopisivao i vezano uz tvrtke Ager Alpha i Panonska biomasa, čiji je direktor Gabrijel Dužnović. U porukama koje su razmjenjivali spominje se i PR-ovac Krešimir Macan, bivši posebni savjetnik premijera Plenkovića. “Pozdravljam, Marko. Molim te da mi kažeš radi li Krešo Macan što za Vladu i tvoj savjet glede njega i njegove agencije”, piše Miliću Jakupčić koji mu obećava da će mu se javiti na tu temu. Nedugo nakon toga Jakupčić javlja Miliću da im Macan vodi PR po preporuci “znaš već koga”.

Zatim se u prosincu 2019. Jakupčić javlja Katičiću prenoseći mu zahtjev izvjesnog Zoltana da Josipu Juriću, tek diplomiranom inženjeru šumarstva, i njegovu mladom prijatelju nađe posao u struci. Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok u međuvremenu je demantirao da se iza tog Zoltana koji se spominje krije on, ali ta priča po svemu sudeći nije gotova. Ruban je u ovoj priči i Filipović, a upućeni svjedoče da su česta javljanja Jakupčića predsjedniku Sabora najmanje problematična jer on u njima uglavnom progovara o postupanjima drugih članova HDZ-a na koja mu se žalio.

Problematičan bi zato mogao biti onaj dio prepiske u kojem Milić spominje Ager Alphu i Panonsku biomasu, dvije tvrtke u suvlasništvu obitelji Ivana Matasića, Ivana Vugrinovića i Dužnovića. U tvrtki Ager Alpha uz Matasića i Vugrinovića kao suvlasnica upisana je Anka Dužnović, dok su u tvrtki Panonska biomasa suvlasnici Ivan Vugrinović, Ivan Matasić i Gabrijel Dužnović koji je u obje tvrtke direktor pa ga Jakupčić stoga i spominje kao osobu koju će pozvati na razgovor. Oni koji dobro poznaju energetski sektor posebno naglašavaju ulogu Ivana Matasića u ovim tvrtkama pa napominju da je riječ o nekadašnjem članu uprave HŽ Infrastrukture koji je kao osoba od povjerenja bivšeg šefa HNS-a i nekadašnjeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka postao direktor financija u HEP-u. Nakon HEP-a Matasić se okrenuo poduzetništvu i postao suvlasnik Ager Alphe i Biomase koje se bave proizvodnjom električne energije.









Odličan posao

Riječ je o tvrtkama kojima je još od 2015. HERA dala status povlaštenog proizvođača električne energije, taj se status produljivao svake tri godine, posljednji put početkom 2020. godine status im je produljio HERA-in ravnatelj Tomislav Jureković, koji je usput budi rečeno jedan od suoptuženika u aferi Vjetroelektrane. Poznato je da tvrtka koja uspije osigurati status povlaštenog proizvođača električne energije može računati i na državne poticaje za energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora pa u tome mnogi vide razlog Milićeva lobiranja za te tvrtke koje još od 2015. s Hrvatskim šumama imaju sklopljen 15-godišnji ugovor o otkupu drvne sječke i ogrjevnog drva.

No početkom 2019. Hrvatske šume su s njima, ali i s još 18 tvrtki, raskinule ugovor, ali već za nekoliko tjedana ove dvije tvrtke javljaju se na novi poziv. I na tom natječaju Milić je očito kod Jakupčića intervenirao za njih, ali ni na tom natječaju Ager Alpha i Biomasa nisu podnijeli svu potrebnu dokumentaciju, zbog čega Milić dobiva informacije od Jakupčića da ide novi poziv i da će osobno dežurati da sve bude u redu. Zanimljivo je spomenuti kako je Matasić danas uz ostalo financijski direktor Košarkaškog kluba Cibona, dok je direktor Dužnović nekadašnji zaposlenik Porezne uprave koji je karijeru nastavio u privatnom sektoru.

S privatnim sektorom zato Jakupčić nikada nije imao previše doticaja, on je karijeru izgradio u Hrvatskim šumama, gdje je vodeću poziciju preuzeo od Krešimira Žagara, koji je preuzeo funkciju gradonačelnika Našica. Kako te pozicije nisu spojive, tako je Žagar ostao bez fotelje u Hrvatskim šumama, u koju je uskočio Jakupčić koji je za stranku odradio odličan posao, ne samo ovim zapošljavanjima koja su izašla na vidjelo nego i čistkom direktora koji nisu članovi HDZ-a. I sada kada Jakupčić nosi titulu bivšeg Hrvatskim šumama gospodari prvi čovjek županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije Nediljko Dujić, koji je također povezivan s aferama Josipe Rimac. Ako Dujić poželi nastaviti Jakupčićevim stopama, to mu ne bi trebalo biti teško jer je model po svemu sudeći dobro uhodan, osobe koje su se zapošljavale po stranačkom ključu najprije bi postajale pripravnici, a zatim bi dobivale ugovor na određeno te na koncu i ugovor za stalno.









Žrtve ucjene

U Jakupčićevu mandatu Hrvatske šume povećale su broj zaposlenih za 1040 osoba, a taj rast odnosi se poglavito na zapošljavanje radnika na projektima koji se financiraju iz fondova Europske unije. Zanimljivo je u kontekstu priče o Jakupčiću podsjetiti na njegovu ulogu u aferi Vjetroelektrane u sklopu koje se spominju poduzetnici Milenko Bašić i Dragan Stipić koji su optuženi da su od Rimac tražili posredovanje kako bi dobili određene dozvole za svoju elektranu. Njih su dvojica u jednom od svojih medijskih istupa objašnjavala da su žrtve ucjene i reketa pojedinaca umreženih u Hrvatskim šumama, gdje je na djelu sistemska korupcija koja seže sve do Jakupčića, kao i da je njihov cijeli projekt umalo propao baš zato što Bašić Šumama nije želio dati reket za realizaciju posla teškog 240 milijuna eura. I u samim Hrvatskim šumama može se čuti kako je protiv tvrtke podnesen cijeli niz kaznenih prijava na koje USKOK sve do afere Vjetroelektrane nije reagirao, u nekima od tih prijava opisani su detalji krađe na svim razinama, ali i metode kojima se natječaji određenim tvrtkama namještaju u zamjenu za proviziju.

To se, kako tvrde upućeni, odnosi na sve poslove od sječe do izgradnje cesta. Ne može se, međutim, reći da je Jakupčić osobno umiješan u sve te suspektne radnje, ali dio naših sugovornika u Šumama nagađa da je i on bio sudionik u nekima od tih radnji, no ne izravno, nego preko posrednika. Kada je Jakupčić priveden, u Upravi Hrvatskih šuma nastala je panika, svi oni koji su imali doticaja s njim strahovali su od toga da se raspada kompletan, dobro organiziran sustav, kada se na koncu shvatilo da je ovaj uhićen samo zbog vjetroelektrana, mnogi su odahnuli, no izgleda da ova priča neće stati samo na vjetroelektranama, Jakupčićeve afere vode u vrh vladajuće stranke i u sam vrh Plenkovićeve Vlade, pretvarajući se u jednu od njegovih najvećih neugodnosti otkako upravlja hrvatskom državom.