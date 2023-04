BMW-om PIJAN DIVLJAO AUTOCESTOM: Zabio se u naplatne kućice i ubio djelatnika, ovako se branio: ‘Moje sjećanje počinje buđenjem na bolničkom krevetu’

Autor: Dnevno.hr

Stigla je presuda za stravičan manevar na autocesti.

Podsjećamo, 23. siječnja oko 5:30 se kod Velike Gorice dogodila teška prometna nesreća u kojoj je poginuo 53-godišnji djelatnik Hrvatskih autocesta.

Tada 20-godišnji vozač BMW-a je probio tri zida HAC-ovog objekta kod naplatne kućice Mraclin na autocesti Zagreb-Sisak. U objektu se u tom trenutku nalazio djelatnik HAC-a, koji je preminuo na licu mjesta. Vozač BMW-a preživio je silovit udar te je vozilom Hitne pomoći prebačen u bolnicu s teškim ozljedama.





Danas je stigla i konačna presuda…

Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu kojom je vozač BMW-a Luka Puškarić osuđen na šest godina zatvora te pet godina nakon izlaska iz zatvora neće smjeti upravljati motornim vozilima, doznao je Jutarnji list. Maksimalna kazna za djelo za koje je optužen iznosi 15 godina zatvora.

Kao olakotne okolnosti Puškariću je sud uzeo u obzir korektno držanje pred sudom i priznanje djela, kao i činjenice da je mlađe životne dobi te da je i sam pretrpio teške ozljede u nesreći. Otegotno mu je to što je vozio brzinom pet puta većom od dopuštene, i to pod utjecajem alkohola, ali i podatak da je do sada tri puta činio prekršaje u prometu padajući alkotest pa je kazne plaćao na licu mjesta.

“Same nesreće se ne sjećam. Ne znam ni gdje sam išao, a ni kuda. Moje sjećanje počinje teći od buđenja na bolničkom krevetu, nakon čega su me odveli na operaciju stopala i koljena. Od noći nesreće ničega se doista ne sjećam. Auto je bio očev i inače sam ga vozio, a ne samo tu noć. Što sam pio? Ne znam”, rekao je u iskazu na sudu.

Prilikom nesreće jurio je čak 193 km/h.