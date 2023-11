Bliži se obračun Zelenskog i Zalužnog? Raste zabrinutost: ‘Putin ubrzava invaziju’

Rat u Ukrajini traje već 642 dana, a nažalost, još mu se ne nazire kraj. Trenutno najžešće bitke na ukrajinskim frontu vode se oko Avdivke.

Procjenjuje se da je ruska vojska ostvarila napredak, a vjeruje se i da je cilj osvajanja Kupijanska u regiji Harkov.

Ukrajina procjenjuje da Rusija za to plaća ogromnu cijenu u životima svojih vojnika jer, tvrde, u zadnjih 24 sata ubijeno je njih više od 1000. S druge strane, ruskih komentara tih brojki nema pa se zapravo, kao i dosad, teško pouzdati u navode o žrtvama s jedne ili druge strane.

Moskva je vjerojatno premjestila svoje strateške sustave protuzračne obrane iz svoje baltičke enklave Kalinjingrada, sugerira britanska vojna obavještajna služba. Ministarstvo obrane priopćilo je da se ova procjena temelji na nedavnim prometnim kretanjima Rusije.

Rečeno je da je cilj tog poteza popuniti nedavne gubitke na ukrajinskoj fronti, uključujući sustave protuzračne obrane SA-21 u područjima Ukrajine pod ruskom okupacijom krajem listopada. Kaliningrad je ruska najzapadnija ispostava i s tri strane graniči s državama članicama NATO-a.

Ministarstvo obrane je reklo da Moskva to vidi kao jednu od svojih “strateški najosjetljivijih regija”.

“Činjenica da je rusko Ministarstvo obrane spremno prihvatiti dodatni rizik ovdje naglašava preopterećenost koju je rat prouzročio za neke od ključnih, modernih sposobnosti Rusije”, navodi se.

Nedavno imenovani britanski ministar obrane Grant Shapps upozorio je da Vladimir Putin “pojačava svoju invaziju” na Ukrajinu.

“Besmisleno šalje više Rusa u smrt nego u bilo kojem trenutku od početka rata”, rekao je Shapps odgovarajući na najnoviju procjenu Ministarstva obrane.

