BLIŽE SE BLAGDANI, ŠTO ĆE BITI S MJERAMA? ‘Treba biti oprezan, sve ovisi o daljnjoj situaciji’

Autor: Dnevno.hr

Danas je u Hrvatskoj zabilježeno 1936 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2.

Na bolničkom liječenju je 2167 pacijenata, a na respiratoru 269.

I dalje bilježimo visoki dnevni broj preminulih, danas je preminula 51 osoba.

No, pozitivnim bismo mogli ocijeniti podatak da se nastavlja pad broja novozaraženih, danas ih je 400 manje nego prošle nedjelje.

Bliži se vrijeme Božića u kojem se tradicionalno događa više okupljanja. Neke europske zemlje, poput Nizozemske, zbog nove varijante omikron uvele strogi lockdown. Njemačka će blagdane dočekati bez zatvaranja, a kakve mjere čekaju Hrvatsku?

Kako kažu iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mi zasad ne idemo u smjeru pooštravanja mjera.

„Ukupno je potvrđeno 8 slučajeva omikrona u Hrvatskoj, 4 se odnose na Splitsko-dalmatinsku županiju, 4 u gradu Zagrebu. Za sada s obzirom na to da mi imamo silaznu putanju ovog našeg 4. vala pandemije, i to stabilno silaznu putanju već najmanje posljednja dva tjedna.S obzirom na to smanjenje zadržavanje epidemioloških mjera koje imamo bez postrožavanja za neko vrijeme bi trebalo biti dovoljno“, kazala je Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja i voditeljica Službe za školsku medicinu, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti za RTL.

Marija Bubaš, pomoćnica ravnatelja HZJZ-a kaže, teško je unaprijed reći što će se događati.









“Teško je govoriti i pozitivno i negativno. Brojke govore same za sebe. No, može se vidjeti pad hospitaliziranih i ljudi na respiratorima te pad novozaraženih, no, prije bi se moglo govoriti o usporavanju pada. Treba biti oprezan kod donošenja zaključaka”, rekla je za N1.

O mjerama za blagdane će tek odlučiti, ovisno o daljnjoj situaciji, istaknula je Marija Bubaš.