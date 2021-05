BLISKI ISTOK VRIJE: Broj žrtava raste, sprema se novi val napada, ljudi bježe u skloništa

Sukobi na Bliskom Istoku ne jenjavaju, a broj žrtava neprestano raste.

Prema najnovijim informacijama, najavljen je novi val napada.

New large barrage of rockets from #Gaza into #Israel https://t.co/mO2bYZN3HD

Još 90 raketa bit će lansirano prema izraelskim priobalnim gradovima Aškelonu i Ašdodu, a ranije danas je objavljeno je da je u zračnom napadu ubijen i jedan zapovjednik.

Hamas je i rano jutros lansirao rakete na Tel Aviv, a Izrael je obećao da će nastaviti gađati islamističke frakcije u Gazi, unatoč predviđanju američkog predsjednika Joe Bidena da bi sukob uskoro mogao završiti.

Cheers as rockets are fired from the #Gaza Strip towards #Israel. pic.twitter.com/BsR2JdnuUP









