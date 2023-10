Bliski istok samo što nije eksplodirao, Iran poručuje: ‘Prešli ste crvenu liniju’

Izrael je odbio poziv Ujedinjenih naroda za prekid vatre u Gazi, koji je odobrila Opća skupština UN-a u petak. Ministar vanjskih poslova Izraela, Eli Cohen, nazvao je taj poziv “vrijednim prezira” u objavi na društvenim mrežama. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu je izjavio da su ušli u drugu fazu vojne operacije te je upozorio da će rat biti dug i težak.

Izrael je navečer počeo s intenzivnim bombardiranjem sjevera Gaze, što je rezultiralo nestankom interneta i prekidom rada mobilnih mreža na tom području. Izraelska vojska najavila je da će “proširiti kopnene operacije” te je apelirala na civile u Gazi da “pobjegnu na jug”.

U međuvremenu, Hamas je izveo raketni napad na Tel Aviv, pri čemu je pogođena stambena zgrada.

09.50 Izraelski časnik teško ozlijeđen

Izraelske kopnene snage proširile su svoje operacije, napadajući borce Hamasa koji pokušavaju napasti njih, priopćila je izraelska vojska. Također su pogodili militante koji su planirali izvesti lansiranje protutenkovskih projektila, rečeno je. IDF je naveo da su borbeni zrakoplovi gađali preko 450 vojnih ciljeva tijekom posljednja 24 sata.

09.10 Iran: Izrael je prešao crvenu liniju

Predsjednik Irana Ebrahim Raisi rekao je u nedjelju je da su potezi Izraela “prešli crvene linije, što bi moglo natjerati sve na akciju”.

“Washington od nas traži da ne činimo ništa, ali nastavljaju pružati široku podršku Izraelu. SAD je slao poruke Osovini otpora, ali je dobio jasan odgovor na bojnom polju, napisao je na Twitteru.

“Osovina otpora” je ujedinjena mreža snaga koje podupire Iran diljem Bliskog istoka, a Hamas je dio te skupine.

