Blinken obukao sina u Zelenskog pa ga pokazao Bidenu

Američki državni tajnik Antony Blinken obukao je svog sina u ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, a njegova kći odjenula je ukrajinske plavo-žute boje na zabavi povodom Noći vještica – Halloween- koja se u ponedjeljak održala u Bijeloj kući, a čiji su domaćini bili američki predsjednik Joe Biden i prva dama Jill Biden.

Blinkenov sin je nosio zelenu majicu s malim bedžem američko-ukrajinske zastave na prsima, što podsjeća na odjeću Zelenskog koja se često viđa u medijima.

