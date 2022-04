‘BJEŽITE DOK IMATE VREMENA’ Zamjenica ukrajinskog premijera poslala dramatičnu poruku. SAD uveo sankcije Putinom kćerima

Danas je 42. dan ruske invazije na Ukrajinu. SAD i EU spremaju se uvesti dodatne sankcije Rusiji zbog optužbi za ratne zločine u ukrajinskom gradu Buča. Washington navodno razmatra mjere usmjerene na dvije Putinove kćeri i najveću rusku banku. SAD također najavljuje da će pojačati vojnu pomoć Ukrajini slanjem 100 milijuna dolara u protutenkovskim raketnim sustavima Javelin. Ova odluka dolazi nakon govora ukrajinskog predsjednika Volodomira Zelenskog Vijeću sigurnosti UN-a, tijekom kojeg je tvrdio da je ruska vojska počinila ratne zločine te pokazao snimke stradalih civila. Naveo je da su ljudi ubijani na ulicama, bacani u bunare i gnječeni tenkovima. Tijela su u Buči snimljena su 10 dana prije nego što je grad vraćen pod ukrajinsku kontrolu, objavili su britanski obavještajci. Rusija poriče bilo kakve ratne zločine, a njezin veleposlanik u UN-u rekao je da Rusija “mora izrezati maligni tumor nacizma koji izjeda Ukrajinu”.

Ključne događaje pratite na portalu Dnevno.hr

16:40 SAD uveo nove sankcije

Bijela kuća je uvela nove sankcije protiv niza osoba, među kojima su Putinove dvije odrasle kćeri, supruge i kćeri Sergeja Lavrova te članovi ruskog vijeća sigurnosti, među kojima su Dmitrij Medvedev i Mihail Mishutin.

Pod novim mjerama su se našle i Sberbank te Alfa Bank. Amerikanci ističu da su sada blokirali gotovo dvije trećine ruskog bankarskog sektora.

I made clear that Russia would pay a severe and immediate price for its atrocities in Bucha. Today, along with our Allies and partners, we’re announcing a new round of devastating sanctions. https://t.co/LVqTDIOSvz

— President Biden (@POTUS) April 6, 2022