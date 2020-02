Bjelovarac prijetio susjedu Srbinu: Govno četničko, minirat ću ti kuću, imam dovoljno municije!

Autor: Dnevno

Zbog prijetnje smrću svom susjedu koji je srpskog podrijetla te radi neovlaštenog posjedovanja vatrenog oružja, njegovih dijelova i streljiva, 62-godišnji M.P. ovih je dana osuđen na godinu dana uvjetnog zatvora. Kako stoji u nepravomoćnoj presudi Općinskog suda u Bjelovaru, muškarac je proglašen krivim za događaj koji je osobno inicirao 7. rujna 2019. godine u okolici Čazme oko 17 sati, prenosi portal Bjelovar.live

Zbog mržnje prema nacionalnom porijeklu svog susjeda V.M.-a, okrivljeni mu je rekao da je četničko govno te ga napadao zašto ga prijavljuje policiji. No, to je bio samo početak verbalnog maltretiranja na nacionalnoj osnovi. Okrivljeni je potom nastavio govoriti susjedu da je Kordunaš, da je on takve Srbe klao, da zašto je došao ovdje, da će ga skratiti za glavu. Svog susjeda Srbina potom je s obje ruke odgurnuo u predjelu ramena te mu rekao ”da će mu minirati kuću, da su mu već zbog toga uzeli pušku i municiju, ali da još uvijek ima oružja i dovoljno dinamita da mu minira cijelu kuću”.

U strahu za vlastitu sigurnost i život, uplašeni V.M. nazvao je policiju i prijavio prijetnju. Nekoliko sati kasnije 62-godišnjak je priveden i 48 sati zadržan u pritvoru. Policijski službenici su u međuvremeu obavili premetačinu kuće u kojoj obitava uhićenik. Ondje su pronašli su nekoliko dijelova vatrenog oružja i streljivo. Okrivljeni je na sudu priznao sve navode iz optužnice te kazao da je u to vrijeme imao problema s alkoholom koji je navodno bio okidač za njegove postupke koji se srami i više ih ne planira ponoviti. Inače, okrivljeni 62-godišnjak je tijekom 2018. godine već pravomoćno osuđen radi prijetnji smrću. Također na uvjetnu kaznu.