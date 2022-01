BJELOVAR ZGROŽEN! Podignuli spomen-ploču ‘ludom majoru’ JNA. Barutanu je digao u zrak i ubio 11 branitelja! Hrebak nije ostao dužan, a ni Milanović

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak poručio je u nedjelju kako će “BiH biti zakopana u prošlost sve dok populističko-nacionalistički političari, poput gradonačelnika Banje Luke Draška Stanivukovića, koji je majoru JNA Milanu Tepiću otkrio spomen-ploču, žive na mitovima.

Naime, skandalozna gesta zgrozila je Bjelovar, budući je Tepić 1991. godine raznio cijelu vojarnu i sebe zajedno s njom, a samo zahvaljujući hrvatskim braniteljima, Bjelovar nije sravnjen sa zemljom, podsjetio je Hrebak.

‘Da nikada više ljudi bez ljudskosti ne bi imali prst na obaraču ili detonatoru’

“Dokle god će populističko-nacionalistički političari, pogotovo ovako mladi kao Stanivuković, koji pojma nemaju o strahotama rata, živjeti na mitovima i na tome graditi svoj politički put, umjesto da ljudima pruže perspektivu kroz razvojne politike, do tada će nama susjedna zemlja biti zakopana u prošlosti i ljudi će umjesto boljeg života biti trovani ovakvim kvaziherojstvima”, istaknuo je bjelovarski gradonačelnik.

Osim toga, poručio je kako fanatizmu, bilo kojeg predznaka, nema mjesta ni u Europi, ni u civiliziranom svijetu.

“Naši mladići koji su izgubili život braneći svoje kuće i obitelji, dok Stanivuković još nije ni rođen, su poginuli i mi ih nikada nećemo zaboraviti, ali ne zato da bismo time poticali mržnju i nacionalnu netrpeljivost jer u Bjelovaru i danas skladno žive čak 22 nacionalne manjine”, istaknuo je Hrebak, “nego da nikada više ljudi bez ljudskosti ne bi imali prst na obaraču ili detonatoru”.

Podsjetimo, Milan Tepić je 29. rujna 1991. godine, ne želeći hrvatskoj vojsci prepustiti vojarnu u Bjelovaru, s 1700 tona eksploziva digao u zrak skladište oružja Barutana pri čemu je poginuo zajedno s jedanaest hrvatskih branitelja.

Nije želio napustiti vojarnu, pa sve digao u zrak

Najveća opasnost za sigurnost grada Bjelovara kroz cijelu 1991. godinu prijetila je iz vojarne JNA “Božidar Adžija”. Uz vojarnu, potencijalni izvor prijetnje bio je Dom JNA u središtu grada, vojno skladište Barutana, vojni objekti u Zvijercima i objekti na prostoru “Logora”. U razdoblju od 21. do 29. rujna Zapovjedništvo obrane Bjelovara počele su pripreme za preuzimanje vojnih objekata i oružja koje su eskalirale na današnji dan, a vro tragično završile dan poslije.

Zadaća majora Tepića bila je čuvanje i obrana skladišta streljiva koje je odbio dragovoljno predati prilikom čega se odlučio na posve bezuman čin dizanja skladišta u zrak.









Ovaj potez kojim je 29. rujna 1991. sa sobom u smrt odveo branitelje Vladimira Makar, Sinišu Paunović, Dražena Pervana, Ivana Cvrtila, Eduarda Kukala, Stevu Legčević, Nikolu Petrić, Maria Šimić, Ivana Trogrlić, Marka Tukerić i Milana Vuković prošao bi i gore jer je ludi major uspio sravniti samo jedno skladište.

U njegovom naumu da u zrak digne sva skladišta spriječila su ga četiri branitelja koji su svojim činom od potpunog uništenja spasili Bjelovar i okolicu.

Milanović: ‘To je ludilo i izgubljen kompas’

Jedini političar koji se do sada osvrnuo na sumanuto zlodjelo Milana Tepića je hrvatski predsjednik Zoran Milanović koji je na lanjskoj obljetnici u Bjelovaru o ovome činu kazao ovako:

“Na današnji dan ovdje je jedan čovjek, major jedne vojske na izdisaju donio jednu potpuno suludu odluku i moramo se pitati radi naše budućnosti što je ušlo u tu glavu i koji je to odgoj bio da ga je na takvo nešto naveo. To oružje Hrvatima je značilo puno, a njima ništa. To oružje nije bilo upereno ni prema Paraćinu, ni prema Beogradu. Ali on je, taj 35 godišnji major koji je volontirao, odlučio lišiti života sebe i 11 naših momaka, junaka. Taj čovjek je u Srbiji dobio ulicu, taj čovjek čudne pameti i moralnog kompasa… I ja se sada pitam, što uče djecu u Srbiji? Tko je on bio? Za što je on poginuo? To je priča o ludilu i izgubljenom kompasu”, rekao je Milanović podsjećajući na suludi čin majora Tepića.









Ime Milana Tepića danas nose ulice u gradovima širom Srbije i Republike Srpske, u njegovu čast dignut mu je spomenik, a Vojska Republike Srpske je ustanovila poseban Orden za zasluge u ratu. Sada je dobio i spomen-ploču.