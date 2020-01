BIZARNO: 29 tisuća Hrvata odbilo otpis duga! Možete li pogoditi zašto?

Autor: Dnevno

Fina je lani sudovima poslala više od 95.000 prijedloga za jednostavni stečaj.

Nakon što je početkom 2019. godine na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju potrošača, a čime je u našu praksu uveden institut jednostavnog postupka stečaja potrošača, Financijska agencija prošle je godine građanima s dugom do 20.000 kuna na osnovi glavnice, a koji su neprekidno u blokadi duže od tri godine, dostavila više od 134.000 poziva za očitovanje o tome žele li provedbu jednostavnog stečaja potrošača.

Riječ je o pozivima upućenima poštom, a tamo gdje to nije uspjelo, pozivi su objavljeni preko e-oglasne ploče sudova, gdje ih je 2019. godine bilo 43.700.

Ako potrošač nema prijavljeno boravište/prebivalište u Hrvatskoj, na e-ploči sudova objavljuje se poziv potrošaču na dostavu adrese, a kojih je lani bilo više od 5000. Velike su to brojke, no, s druge strane, i velika neupućenost dužnih građana u ovaj institut, piše Glas Slavonije.

Jer uvođenjem jednostavnog stečaja potrošača u praksu dužnicima s dugom do 20.000 kn, ovisno o vrijednosti njihove (pokretne) imovine, pruža se mogućnost otpisa duga, no brojni dužnici iz neznanja, neinformiranosti, pa i straha od termina “stečaj”, koji u našoj stvarnosti (najčešće) ne završava preustrojem, nego likvidacijom, brisanjem, to su odbili, tj. uskratili suglasnost na poziv o očitovanju o jednostavnom postupku.

K tomu, dobar dio zaduženih građana nije se čak ni očitovao pristaje li na postupak, naime, na primljeni poziv reagiralo je samo 41.000 dužnih građana, od kojih je jednostavni stečaj potrošača prihvatilo samo njih 12.000, a čak ga je 29.000 odbilo – odbivši tako mogućnost da im se otpiše dug.

“Dobio sam poziv za taj postupak, otišao u Osijek i uskratio suglasnost iz bojazni da će mi, ako ga prihvatim, sjesti na to malo mirovine”, kaže zaduženi Đakovčanin.

“Osnovnu edukaciju treba provesti od lokalne razine, od gradskih četvrti, letcima, osnovnim infomiranjem o jednostavnom stečaju. No i blokirani građanin trebaju se redovito informirati o svom statusu, mogućnostima otpisa, smanjenja duga, izlasku iz blokade…”, kaže stečajna upraviteljica iz Osijeka Snježana Sudarević.