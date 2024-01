Bizaran oglas za najam u atraktivnom dijelu Zagreba: ‘Ako budeš korisna, ne moraš ništa plaćati’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bizaran oglas za najam stana, odnosno sobe na atraktivnoj lokaciji u Zagrebu kruži društvenim mrežama. Mnogi su u nevjerici zbog svih uvjeta koji su navedeni za iznajmljivanje sobe od 14 kvadrata po cijeni od 200 eura mjesečno.

U cijeloj priči postoji i jedna caka kako je moguće izbjeći plaćanje najamnine, no mnogi ne mogu zamisliti da bi netko na to pristao, pa tako i osoba koja je oglas prenijela na Redditu s komentarom ‘Dobio sam nagon da si iskopam oči’. Evo što piše u oglasu:

“Možda tražim cimericu, ak mi djeluješ simpatično, možda i odgovorim na poruku. Uglavnom, dosadno mi je sam u stanu, ali sam prilično izbirljiv po pitanju društva i koga bi u stan. Bolje solo nego s nekim bez veze. Ali svakako bolje od toga mi je nać dobru cimericu. Ne treba mi pažnje, nit gušim, volim svoj mir, da ne bi krivo shvatili. Cijena je 200 eura s uključenim režijama, ak buš kuhala i bila korisna, ne moraš niš plaćati, nije mi do tih para. Plusevi su za geekove/gamerice, da voli izać, a minusi su da sluša cajke, koristi droge, da je vegan, feministkinja, debela, starija od mene, dovodi svaki drugi dan likove s Tindera. Stan je odmah iznad parka Maksimir, ima nekih 60 plus kvadrata, dvije poveće spavaće sobe (tvoja je 14m2), dnevni boravak/kuhinju, dvojno wc/kupatilo, skladište u potkrovlju iznad nas i šupu u dvorištu. Grijanje je na plin i u svakoj prostoriji je radijator, klima u dnevnom. Kuhinja je stara, ali je velika i dobro opremljena. Više slika stana u inbox, pitaj slobodno što te zanima pa vidi sama jesam li normalan ili manijak. I prazni profili nemojte se ni javljati. Svima kojima smetam JA neka vam smeta, zaboli me”. Uz oglas se nalazi i fotografija sobe koja se iznajmljuje.

Pljušte komentari: Nova kasta šljama

Ubrzo se zaredalo mnogo komentara, neki su oglas ovog najmodavca viđali već ranije, tvrde čak od 2017. godine. Zaključuju, još nije našao ‘žrtvu’. Drugima je sporan dio u kojem je ranije spomenuta caka. Naime, ako bi potencijalna cimerica kuhala i čistila, ne bi morala plaćati najamninu od 200 eura.

“Lik traži nekoga da mu kuha, sprema i voda ga van jer očito njegovo društvo ne želi”, “Trebam sluškinju kojoj mogu još i naplatiti”, komentiraju Redditori. Drugi su apsolutno zgroženi svime navedenim u oglasu. “Nova kasta ljudskog šljama”, “Jazavac koji ima stan u Zagrebu”, “Je li ovaj traži sluškinju, curu, mater ili igračku?”, pitaju se. Zanimljivo, našao se i jedan koji je branio oglas.

“Lik zna što hoće i točno to traži. Sprdamo se, ali nitko od nas nema tako posložene prioritete. On ti čak i ne odgovori ako mu nisi simpatična. Ako jesi, onda će tek razmisliti da odgovori. U međuvremenu ja odgovaram na očite prevare s Njuškala i fb marketa jer mi je to jedino dopisivanje, a da nije chatgpt”.