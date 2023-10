Bivši zaštitar zamalo je spalio susjedovu kuću: Pogledajte kakvu je štetu napravio

Autor: I.G.

Višesatni pregovori završili su dramatičnim preokretom u Tordincima, nedaleko od Vinkovaca, gdje je 57-godišnji muškarac prijetio bombom nakon što je prethodno bacio molotovljeve koktele na susjednu kuću. Policija je uspješno okončala situaciju predajom muškarca.

Izvori iz vukovarsko-srijemske policije navode da je Operativno-komunikacijski centar zaprimio telefonski poziv građanina, 57-godišnjaka P.S. iz Tordinaca, bivšeg zaštitara, koji je iznosio prijetnje zaposlenicima općinskog državnog odvjetništva. Nakon poziva, policijska ophodnja je upućena na adresu 57-godišnjaka.

Muškarac je odbio suradnju te je bacio dva zapaljiva predmeta u susjednu kuću i još jedan u dvorište. Policajci su hitno reagirali te su zajedno s vatrogascima brzo intervenirali, spriječivši daljnje širenje vatre. Tijekom akcije, jedan je policajac zadobio ozljede, ali mu je pružena brza medicinska pomoć.





Izbio požar

Policajci su započeli s gašenjem, a u međuvremenu su pristigli vatrogasci koji su spriječili daljnje širenje vatre. Jedan je policajac zadobio ozljede uslijed gašenja požara te mu je na mjestu događaja pružena liječnička pomoć.

Tijekom ovih događaja, 57-godišnjak P.S. se zatvorio u svoju kuću te je prijetio samoubojstvom. Na mjesto događaja upućeni su pregovarački i taktički tim Specijalne jedinice policije Osijek, kao i specijalistički timovi Interventne jedinice policije Vukovar i Specijalne jedinice policije Osijek.

Nakon pregovora, 57-godišnjak se mirno predao policijskim službenicima u poslijepodnevnim satima. Slijedom predaje, prevezen je u Opću županijsku bolnicu Vinkovci radi pružanja liječničke pomoći. Policija će nastaviti s kriminalističkim istraživanjem nakon stjecanja odgovarajućih uvjeta, izvijestila je PU vukovarsko-srijemska.

‘Odjednom je nešto proletjelo i zapalilo se’

“Pili smo kavu unutra, to je odjednom nešto proletjelo i zapalilo se. Izašli smo van i to smo gasili. Dok smo to ugasili, on je već iz svog dvorišta bacao kroz prozorčić u boravak. Izgorjela je kuhinja i boravak”, rekla je za RTL Ljubica Damjanović.









Iz obitelji su rekli kako su više puta prijavljivali 57-godišnjaka, da je policija izlazila na intervencije, ali da je P.S. ostao na slobodi. Kažu i kako muškarac ima dijagnozu, ali da nije uzimao lijekove nego je konzumirao alkohol pa bi se sukobljavao s mještanima bez razloga. Ustvrdili su i da je sustav još jednom zakazao.