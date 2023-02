BIVŠI VATRENI U SAMOM CENTRU OPAKOG POTRESA! Javio se iz Turske, živ je i zdrav: ‘Tri sata sjedim sa suprugom u autu, ne mogu vam ni opisati…’

Autor: Dnevno.hr

Rukovoditeljica Seizmološke službe RH, Ines Ivančić, je za N1 televiziju komentirala katastrofalan potres koji je noćas nešto iza 4 sata po lokalnom vremenu pogodio Tursku i Siriju. Trenutačno se broji 600 mrtvih i tri tisuće ranjenih, ali strahuje se kako bi konačan broj mogao biti puno veći.

Ivančić je objasnila kako se Turska nalazi na iznimno osjetljivom seizmološkom području.

“Ona je dio anadolske ploče, a ovaj rasjed koji je sad aktiviran zove s istočni anadolski rascjep. Posljedica potresa su gibanje afričke i arapske ploče, a Turska se nalazi na sredini i potres je rezultat tih gibanja”, objasnila je Ivančić istaknuvši kako je ovakav potres na rasjedu od oko 200-300 km.





‘Ne znamo kad, ali znamo gdje će se dogoditi’

“Usporedbe radi, on je oslobodio 125 puta veću energiju nego petrinjski i 5.600 veću nego zagrebački”, dodala je Ivančič.

“Upravo su te tektonske ploče inicijatori potresa, one dovode do rasjeda koji dugi niz vremena mogu akumulirati energiju dok ne dođe do puknuća i tada nastaje potres zbog te dugo akumulirane energije”, rekla je rukovoditeljica Seizmološke službe.

“Ne možemo prognozirati vrijeme kada će se dogoditi, no znamo gdje se mogu dogoditi ti potresi, to nije nepoznanica”, dodala je Ivančić.

Potres njega i suprugu digao iz kreveta

Katastrofalni potre na svojoj je koži osjetio i bivši golman Vatrenih Mario Galinović. On već duže vrijeme živi i radi u Turskoj, a nalazi se u centru Gaziantepa.

“Užas, teška katastrofa. Ne mogu vam ni opisati koliko smo šokirani ovim potresom, a evo sada i tri sata kasnije sa suprugom sjedim u autu, čekam da sve skupa prestane. Nemam se namjeru još vratiti u stan”, rekao je Galinović za 24sata.

Kao i ostale građane, i njega i njegovu suprugu je potres digao iz kreveta.









“Taj je potres trajao oko minutu i pol, možete zamisliti kako se sve treslo. Naravno, brzo smo istrčali van, čekali iza tog našeg nebodera da se sve smiri”, rekao je dodavši kako je njegov neboder i oni koji se nalaze oko njega kvalitetna gradnja te se ništa nije srušilo.

“Ma ovo je užasan osjećaj, pa ovakvih potresa od 7,8 Richtera nema niti u Japanu. Prvo sam se čuo sa svojim prijateljima ovdje, svi su dobro, to je ipak najvažnije. Znate, malo vas pogode ovakve situacije, osjećate se potpuno nemoćno. Teško mi je i uspoređivati ovaj potres s onima u Hrvatskoj, samo znam da je ovaj bio dosta jači, užas”, poručio je.