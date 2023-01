BIVŠI SVEĆENIK OČITAO GRDU BUKVICU MOLITELJIMA S TRGA! Ima jako dobro pitanje za katoličke muževe: ‘Samo štete Crkvi’

Autor: Dnevno.hr

Doktor pastoralne teologije i socijalne etike Dalibor Milas komentirao je “vjersku sadašnjost” u Hrvatskoj. Ovaj član Upravnog odbora i predavač na Katoličkom kampusu u Grazu uvjeren je da su “autentični katolici u Hrvatskoj manjina”.

“Da je Hrvatska doista katolička zemlja koja slijedi te vrijednosti bila bi raj na zemlji. Brojni ljudi zbog djelovanja nas katolika ima averziju prema vjeri. Mi smo svojim ponašanjem udaljili te ljude”, pojasnio je Milas koji je kao svećenik služio u Mostaru, Visokom i Zagrebu.

Riječi hvale nema ni za tzv. katoličke muževe koji se okupljaju na glavnom zagrebačkog trgu kako bi molili za duhovni autoritet muškaraca u obitelji, predbračnu čistoću, prestanak pobačaja… Njihovu akciju tumači kao “izraz kulturološkog protesta”.





“Drago mi je da se ljudi mole, ali volio bi se to osjeti i na našim životima. Oni se mole da žene u Hrvatskoj budu čednije, ali zašto se nitko od njih nije molio za muškarce koji tuku te žene. Dolazimo do toga da je žena kriva jer je oblači ne-čedno. Imaju pravo moliti, ali mislim da ovime samo štete Crkvi. Ljude takve stvari odbijaju i to je ono što mene muči”, rekao je za N1.

Govora je bilo i o Vatikanskim ugovorima, a Milas smatra da “Hrvatskoj nije u interesu da se ti ugovori mijenjaju”.

“Kad god dođe tema Vatikanskih ugovora onda se samo spominje novac. Mislim da Hrvatskoj nije u interesu da se ti ugovori mijenjaju jer tu je ona priča s otetom imovinom za vrijeme Jugoslavije. U Austriji postoji vjeronauk u javnim školama, kao izborni predmet, ali sada se uvodi i sat etike”, poručio je.

A kao krivca za skrivanje pedofilskih zločina u Crkvi vidi papu Ivana Pavla II.

“Papa Ivan Pavao II. je bio taj koji je skrivao pedofilske zločine, vjerojatno ne namjerno nego refleksno jer je mislio da netko tako želi nauditi Crkvi. Ratzinger mu je bio odan i štitio ga je u svom radu”, dodao je.