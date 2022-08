BIVŠI ŠEF JADROLINIJE OSTAVIO POSADU DA PLUTA NA PUČINI! Tri mjeseca lude bez plaće, inspektor poručio: ‘Ovo mi je najteži slučaj abandonmenta, a imao sam ih već nekoliko’

Autor: Lucija Brailo

Napušteni hrvatski pomorci u Grčkoj već se tri mjeseca nalaze na brodu Mirjana K., vlasnik broda od njih je digao ruke i konstantno ih zavlači lažnim obećanjima, a brodske zalihe vode i hrane su na izmaku. Zato je reagirao i Sindikat pomoraca Hrvatske te su obaviješteni i u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Brod je, prema informacijama iz Sindikata pomoraca Hrvatske i Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF) u međuvremenu proglašen napuštenim od strane brodara, sukladno MLC konvenciji (Konvencija o radu pomoraca), prema kojoj bi P&I klub osiguravatelja broda trebao isplatiti zaostale plaće pomorcima te platiti troškove njihovog povratka kućama, što bi se trebalo dogoditi krajem ovog tjedna.

‘Mirjana K‘ je trenutačno na sidrištu ispred grčke luke Pirej, a posadu čine petorica hrvatskih državljana s riječkog i splitskog područja, dvojica Albanaca i jedan Crnogorac. Riječ je o tegljaču koji plovi pod Panamskom zastavom, a menadžer broda je tvrtka Alveus Capital d.o.o. iz Rijeke, u kojoj je osoba ovlaštena za zastupanje Alan Klanac, nekadašnji predsjednik uprave Jadrolinije. Inače, osnivač Alveus Capitala je tvrtka Alveus d.o.o., čiji je jedini osnivač upravo Alan Klanac.





‘Ovo mi je najteži slučaj abandonmenta, a imao sam ih već nekoliko’

Povodom cijelog slučaja napuštanja broda i ljudi na njemu od strane vlasnika, za Dnevno je situaciju objasnio Neven Melvan, glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske koji se zauzeo za napuštene pomorce te učinio sve što je u njihovoj moći da pomognu ljudima i repatriraju ih njihovim kućama.

“Taj slučaj vodi kolega inspektor Luka Simić, oteže se i traje već tri mjeseca. Jednostavno je vrijeme da se ti ljudi vrate kući i da im budu isplaćene njihove plaće. Mi smo napravili pritisak preko kolega u Grčkoj isto tako, na P&I club, osiguravatelja koji je dužan isplatiti te plaće i repatrirati ljude kućama u trenutku kad je vlasnik očigledno napustio brod. Da ga je napustio, to je činjenica jer niti ga opskrbljuje vodom, niti hranom, niti plaća posadu, niti njihovu repatrijaciju”, naveo je Melvan.

Spomenuti inspektor Luka Simić, opisao je slučaj kao klasičan slučaj posade napuštene od strane brodara, što u svijetu pomorstva, nažalost, nije ništa neobično. No, neobično je to što slučaj traje već tri mjeseca.

“Ovo mi je najteži slučaj abandonmenta, a imao sam ih već nekoliko. Stvar je u tome što menadžer broda zavlači sve uključene strane i stalno daje obećanja koja ne ispunjava”, istaknuo je ITF inspektor Luka Simić koji već mjesecima radi na ovom slučaju kako bi se izborio za prava pomoraca.

‘Nervozni smo, zalihe hrane i vode na brodu su kritično niske’

“Zalihe hrane i vode na brodu su kritično niske. Pitke vode nam je ostalo svega četiri boce po članu posade, a hrane imamo do kraja ovog tjedna, s tim da nemamo više mlijeka, voća, povrća, brašna. Imamo nešto mesa, tjestenine i jaja, ali i to je pri kraju”, rekao je u telefonskom razgovoru za Novi list član posade broda ‘Mirjana K‘ koja već tri mjeseca nije primila plaću za svoj rad.

Točno toliko, prema riječima jednog od časnika, potrajat će i zalihe tehničke vode, za tuširanje, pranje posuđa i rublja i ispiranje wc-a.









“Nervozni smo, nisu nam isplaćene plaće za svibanj, lipanj i srpanj, ne znamo kad ćemo kući. U cijeloj priči najgore je ponašanje brodskog menadžmenta. Gospodin Klanac nam već mjesecima obećava da će sve biti riješeno, najčešće ne osobno, nego preko trećih osoba. Govorio nam je da ima kupca za brod, pa da ćemo biti isplaćeni kada se brod proda, te da trebamo brod dovesti do Sueza, gdje će ga preuzeti posada novog vlasnika iz Indije. Kontaktirali smo potencijalnog kupca, koji nam je rekao da takav dogovor ne postoji, jer on nema posadu, nego da brod treba dovesti do Indije. Ukratko, cijelo vrijeme nam laže i obećava, a ništa od tih obećanja nije ispunjeno. U međuvremenu je od nas zatraženo i da umanjimo svoja potraživanja, što ne dolazi u obzir”, kazao je ogorčeni pomorac.

Za vlasnika broda nitko nema riječi hvale

Da će posada ipak dobiti svoje plaće i biti repatrirana svojim kućama, potvrdio nam je Neven Melvan.

“Njima su ugovori istekli, prema tome, ljudi se moraju vratiti kući, dobiti svoje plaće i to je to. I sad, s obzirom da to vlasnik nije napravio, to će morati napraviti osiguravatelj jer to je tako prema Konvenciji o radu pomoraca, zato brodovi i jesu osigurani”, rekao je.









Što se tiče vlasnika broda, Alana Klanca, koji posadu zavlači već mjesecima, nitko za njega nema riječi hvale, pa ni Melvan.

“Nas prvenstveno zanima da ljudi dođu svojim kućama, dobiju svoje plaće i da se ta priča završi. Kakva će biti njegova sudbina, hoće li taj brod ostati u njegovom vlasništvu ili će biti prodan na dražbi, najiskrenije, to nas ne zanima. Nama je stalo do posade, da se oni sigurno vrate kućama i dobiju svoje plaće. A njegova sudbina nas uopće ne interesira, da budem malo grub. To je njegov problem i problem osiguravatelja koji sigurno neće blagonaklono gledati na činjenicu da mora plaćati troškove koje bi u biti trebao snositi vlasnik. Kakvi će se sporovi tu događati u budućnosti, to ja ne znam”, rekao nam je Melvan.

Vlasnik broda: ‘Mi, kao brodar, činimo sve da olakšamo situaciju pomorcima’

Što se tiče tužbi i eventualnih sudskih sporova prema vlasniku, on dodaje kako ga pomorci nemaju razloga tužiti jednom kada dobiju svoje plaće i budu repatrirani kućama.

“Sudski procesi, prema iskustvu koje imamo, traju godinama, a sad je to sukladno Konvenciji najbolje riješeno. Dakle, pomorci, kada im se isplate plaće, neće više imati razloga da se njime bave više”, zaključio je Melvan.

Klanac je pak probleme s tekućom likvidnosti svoje firme i neisplatom plaća opravdao posljedicama pandemije, enormnim povećanjem cijena goriva i ratom u Ukrajini.

“Bitno je navesti i činjenicu da dinamikom isplata u ovom trenutku ne upravlja više brodar, već osiguranje. Mi, kao brodar, činimo sve da olakšamo situaciju pomorcima, ubrzamo preostale isplate plaća, te vršimo svakodnevnu komunikaciju s brodom i lučkim agentom. U ovom trenutku vrši se redovna nabavka novih zaliha hrane nakon što su zadnje osigurane pred petnaestak dana. Povrh ovoga, želimo osigurati da se brod što prije prebaci sa sidrišta u luku, a što će stvoriti uvjete da se posada s broda i iskrca”, rekao je Alan Klanac za Novi list.