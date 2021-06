BIVŠI ŠEF DORHA STAO UZ MAMIĆA! Poslušajte svi zašto je Zdravko u pravu: ‘On je pored Plenkovića reformator pravosuđa! Sud za ljudska prava bi stao na njegovu stranu!’

Autor: N.K

Bivši glavni državni odvjetnik Krunislav Olujić gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o stanju u pravosuđu.

“Kada promatrate ovo što se zbiva i gdje je izrečeno mnogo optužbi protiv sudaca iz Osijeka i vjerojatno drugih sudaca, možemo reći da to možda i nije iznenađenje. DORH je potegnuo neke radnje koje su fascinantne i zadovoljavajuće”, rekao je Olujić.

“Ne događa se ništa što je posebno i što ne odgovara općoj hrvatskoj percepciji. Nije nikakva tajna. Dakle, hrvatsko pravosuđe je izrazito korumpirano i premreženo je klijentelizmom i nepotizmom što se može lako dokazati”, smatra Olujić.

Zdravko Mamić ima simpatiju dijela javnosti

“Posve je sigurno da je ovakvih stvari bilo i u drugim slučajevima. Nije bilo političke volje da se takve stvari procesuiraju. Sada kada je iza svega Zdravko Mamić koji ima određenu podijeljenu simpatiju dijela hrvatske javnosti i iza kojeg stoji njegovo ime, onda se procesuiralo”, rekao je Olujić.

“Još uvijek nismo potvrdili, ali najvjerojatnije je proširena istraga. Bojim se da je u konkretnom slučaju proširena istraga na braću Mamić. Cilj je Glavnog državnog odvjetništva ovog puta optužiti braću Mamić za jedno novo kazneno djelo”, poručuje Olujić.

Hoće li pasti presuda?

“Ono što je posve sigurno je to da može podnijeti ustavnu tužbu što je on i učinio. Ona je jako opsežna i ide sa na sve one elemente koji se tiču pravičnog suđenja. S pravom tvrde da je gospodinu Mamiću to pravo povrijeđeno. Trebao je suditi nepristrani sud i neovisni suci. O javnosti i prava na obranu da i ne govorim. Postoje pravni razlozi koji daju za pravo braniteljskom timu Mamića da polažu sve nade u tu ustavnu tužbu”, mišljenja je Olujić.

“To ne bi trebalo ići na Europski sud za ljudska prava jer bi tamo vjerojatno sudili u prilog Mamiću”, rekao je Olujić.

“Sessa je trebao iz moralnih razloga ponuditi ostavku, ali njegove moralne skrupule nisu takve i on će svoj mandat odraditi do kraja”.









Mamić je reformator

“Ako je doista netko u javnosti tko svojim javnim nastupima govori ono što se preklapa s mojim mišljenjem onda nema razloga da mi to smeta. Treba ustvrditi da pored ovakvog premijera koji drži pravosuđe pod okriljem HDZ, da se Zoran Mamić čini kao reformator hrvatskog pravosuđa”, zaključio je Olujić.