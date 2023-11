‘Ništa od prekida vatre’: Izraelci presreli sumnjivu zračnu metu blizu granice s Libanonom

Više od 10.000 ljudi ubijeno je u Gazi otkako je Izrael pokrenuo svoju vojnu ofenzivu prije mjesec dana, priopćilo je palestinsko ministarstvo zdravstva u Ramallahu, oslanjajući se na izvore u enklavi koju kontrolira Hamas.

U međuvremenu, šef UN-a upozorio je da Gaza “postaje groblje za djecu”. Vijeće sigurnosti UN-a na zatvorenoj sjednici nije uspjelo postići konsenzus o nacrtu rezolucije čiji je cilj zaustaviti sukob. “U ovom trenutku nema dogovora”, rekao je visoki američki diplomat.

Izrael će imati “ukupnu odgovornost za sigurnost” u Gazi na “neodređeno vrijeme” nakon završetka rata, izjavio je premijer Benjamin Netanyahu za ABC News.

13:10 Glasnogovornik izraelske vlade: Ništa od prekida vatre

U televizijskom intervjuu, glasnogovornik izraelske vlade Eylon Levy ponovio je stav Izraela da neće biti prekida vatre dok Hamas ne vrati više od 240 talaca koje je zarobio 7. listopada.

Na društvenim mrežama objavio je isječak svog intervjua za DW News, rekavši:

“Neće biti prekida vatre koji će ostaviti naše taoce u Gazi i Hamas na vlasti. Zaboravite. Borit ćemo se da zbrišemo počinitelje masakra 7. listopada i vratimo naše taoce kući”.

