BIVŠI SABORSKI ZASTUPNIK PORIČE OPTUŽBE! Tvrdi da nije primao ni jednu lipu iz škole dok je radio u Irskoj: ‘Po zakonu imam pravo na dvije trećine plaće’

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Bivši saborski zastupnik i bivši član Živog zida, Branimir Bunjac, komentirao je na YouTube tvrdnje da živi u Irskoj te da i dalje prima dvije trećine plaće kao zaposlenik međimurske Osnovne škole Podturen gdje je godinama radio kao učitelj povijesti.

Video koji traje nešto više od 16 i pol minuta je nazvao “O medijskim napadima na mene”, a u opis napisao “Kratki osvrt na sve laži koje su mediji iznijeli o meni, a radi njihove nesposobnosti da sudjeluju u argumentiranoj raspravi”.

Na početku kaže kako je sve što su mediji godinama o njemu godinama pisali apsolutna laž. Kao prvu medijsku laž naveo je da se pisalo kako ima sedam kredit, a on ih zapravo ima tri. Kao drugu govorio je kako se pisalo da je obiteljski nasilnik, a sud ga je oslobodio optužbi za obiteljski nasilje dok je kao treću naveo da je laž da mu je brat umro od korone, nego je umro jer je ima dugu i teško bolest.

Obrušio se na novinare

Kao četvrta osvrnuo se na priču o tome da je stalno zaposlen u Irskoj, a istovremeno prima plaću u jednoj međimurskoj školi. Ustvrdio je da je bilo tko tko je imalo pismen mogao zaključiti o čemu se tu radi ako je pročitao priopćenje ravnateljice škole.

“Novinari to nisu u stanju shvatiti. Prva stvar, očito nemaju dovoljnu inteligenciju, a druga stvar, unaprijed donose prije svoj sud temeljem svoje zlobe. Jer oni su sretni kad vide da sam bolestan, oni su sretni kad vide da je moj brat umro, oni bi najradije da ja umrem. Onda bi došli na moj sprovod, kojekakvi babići, šprajcovi, oni bi plesali. Plesali bi na mom grobu. To bi im bio dokaz da su superiorni, da su u pravu, važni. To su takvi ljudi, sitne duše”, obrušio se Bunjac.

Trenutno je u Čakovcu

“A ravnateljica je u svom priopćenju rekla, da u trenutku kad sam ja otišao u Irsku, uzeo neplaćeni godišnji odmor, odnosno neplaćeni dopust i da sam godinu dana radio u Irskoj, a istovremeno u školi nisam dobio niti jednu jedinu lipu, niti plaće, niti bilo kakvih doprinosa. A kad sam se vratio u Hrvatsku nakon godinu dana tada mi je ravnateljica rekla da me s obzirom na optužnicu koja je protiv mene dignuta staljinistički montiranom optužnicom, ne može vratiti na radno mjesto, nego moram pričekati da se taj predmet završi, da mi izrekne tu neku suspenziju, gdje ja po zakonu imam pravo na dvije trećine plaće. Ne samo po zakonu nego po Ustavu imam pravo jer nitko nije kriv dok se to ne dokaže na sudu”, rekao je Bunjac.

“Ako se na sudu dokaže da sam ja kriv, onda ću dobiti otkaz, a ako se na sudu dokaže da ja nisam kriv, onda će me vratiti na radno mjesto. Za to vrijeme dok sam zaposlen u školi, ja nisam stalno zaposlen u Irskoj, nemam ugovor o radu, ne plaćam nikakve poreze irskoj državi, nikakve doprinose, nemam tamo socijalno osiguranje niti nikakva prava”, tvrdi Bunjac. Zaključio je kako čitav život pokušava nešto honorarno zaraditi te da se u trenutku nastanka videa nalazi u Čakovcu.