BIVŠI POTPREDSJEDNIK SRPSKE VLADE NA HRT-u: ‘Vučić me podsjeća na Slobodana Miloševića, kada će prestati proizvoditi krize?’

Autor: L.B.

“Što se događa na granici Srbije i Kosova? Hoće li zveckanje oružjem završiti vojnim sukobom? Što se krije iza sintagme “srpski svet”? Kada će na Balkanu konačno zavladati mir?”, najava je emisije HRT-a Otvoreno, u kojoj gosti Žarko Korać, bivši potpredsjednik srbijanske vlade, Ivo Lučić s Hrvatskog institut za povijest, Tvrtko Jakovina – Filozofski fakultet u Zagrebu, Ermina Lekaj Prljaskaj, saborska zastupnica albanske nacionalne manjiane te Vlatko Cvrtila, rektor Sveučilišta Vern

Na početku emisije javnosti se obratio bivši potpredsjednik srbijanske vlade, Žarko Korać, koji je odmah odgovorio na pitanje može li situacija na Kosovu prerasti u otvoreni sukob.

“Iskustvo svega na prostorima bivše Jugoslavije uči nas da moramo biti oprezni. Srbi tamo spavaju u šatorima na granicama, istovremeno tamo je i ROSU. Ono što je bitno, prije pet godina se u Bruxellesu razgovaralo o tablicama i tamo je Vučić to potpisao, da će poslije pet godina doći do nekog sporazuma. Pet godina je prošlo i Kurti je naravno to htio riješiti. Paradoks je što je ovu krizu uzrokovao Vučić. Ja ne vidim razlog zašto se ovaj problem ne bi mogao jednostavno riješiti”, istaknuo je Korać, pa dodao:

“Srbija bi čak imala malu ekonomsku korist da pristane na ono što želi Kosovo.”

‘Podsjeća me na Miloševića’

On ističe kako je centralni problem Vučić “koji se pojavljuje kao neki zaštitnik ugroženih Srba” te se pita “kada će Vučić prestati proizvoditi kize u regiji”.

“Ovo je vrlo opasna igra u Crnoj Gori, imagirnarni srpski svet” istaknuo je Korać pa dodao:

“U drugim okolnostima, u drugom vremenu, moram reći da me podsjeća na Slobodana Miloševića.

‘Rusija potiče sukob’

Ruski ambasador u Beogradu je bio na graničnom prijelazu, no mislim da je to skandal, jer nije bio nijedan drugi ambasador. Jako direktna podrška Vučiću. Oni stalno govore da je Kosovo proizvelo krizu, Rusija potiče sukob, ono što inače radi, ako ga ne uzrokuje sama”, rekao je Korać i napomenuo:









“Zašto je onda Vučić prije pet godina potpisao ako nije namjeravao to ispuniti?”

“Imamo čovjeka koji se pomalo vraća radikalizmu, on se počinje ponašati ekstremno opasno u proizvodnji kriza. On ponovno koristi floskulu ugroženosti srpskog naroda. Srpski narod je po njemu svugdje ugrožen, i na Kosovu, i u BiH, i u CrnojGori. Mene ovo podsjeća na način kako počinju konflikti”, jasan je Korać.

Dodao je da ga ova retorika podsjeća na najmračniji početak rata u Jugoslaviji.

Vučićev ‘prazni politički bravado’

“Međutim, bez obzira na sve i na prazni bravado politički, ne bi se Vučić usudio ući na Kosovo”, rekao je Žarko Korać, bivši potpredsjednik Vlade Srbije, istaknuvši kako ne vjeruje da je Vučiću potrebna još jedna intervencija SAD-a.









“Srspki svet je poznata sintagma, to nije nešto što je novo u svijetu. Postoje turski, francuski i drugi još. Međutim, kad se radi o nekom kulturnom i duhovnom povezivanju, to nije opasno i sasvim je opravdano. Međutim, u političkom smislu je opasno. Vulin je rekao da se radi o objedinjavanju Srba što je proces koji je već započeo. Vulin je potom dobio još bolju poziciju u Vučićevoj vladi, tako da on to podržava. Srpski svet uvijek zvuči zlokobno”, objasnio je Ivo Lučić.

‘Srbija nema nikakvih kapaciteta da bi ugrozila Hrvatsku’

Upitan kako bismo mi trebali reagirati na sintagmu ‘srpski svet’, kaže:

“Mi smo problem koji smo imali sa srpskim svijetom riješili, Srbija nema nikakvih kapaciteta da bi ugrozila Hrvatsku”

Ova priča oko BiH, Dodika, vojske korespondira s cijelom ovom pričom. Vulin je spomenuo tri cilja srpskog svijeta: sprječavanje nastanka Velike Albanije, sprječavanje pogroma nad Srbima… Standardna srpska priča koju slušamo već 70,80 godina”, rekao je Lučić

Jakovina je rekao da pregovori već deset godina traju.

“Ako gledamo pravi trenutak za ozbiljniju akciju, onda je to sada za Srbe”, rekao je Tvrtko Jakovina.