Bivši policajac razotkrio pravu istinu o migrantima: ‘Javnost dobiva friziranu sliku’

Autor: Lucija Brailo

“Dolazak ministra Božinovića na granicu je folklor za javnost, kad ministar stiže zatvoreni su prilazi i migrante se zadržava, javnost dobiva ‘umivenu’ sliku oko problema s migrantima.

Migrantskom kampu nije mjestu ni u Karlovcu ni u Karlovačkoj županiji, a predlažem ga u Zaprešiću”, kazao je za Radio Mrežnicu Alenko Ribić bivši pripadnik Specijalne jedinice MUP-a i predvodnik brojnih akcija ove jedinice, danas član Domovinskog pokreta i gradski i županijski vijećnik u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.

Nije štedio ni ministra Božinovića, ali ni oporbene stranke koje o problemu s migrantima do sada nisu rekle ni “a” ni “b”.





‘Ulaze i spavaju u dvorištima, kradu stvari…’

“Migrantska kriza sigurnosni je problem u cijeloj Europskoj uniji, pa ni Hrvatska toga nije pošteđena. Među naše stanovništvo u Karlovačkoj županiji uvukla se doza straha, ljudi su reducirali svoje aktivnosti, ne usude se puštati djecu izvan kuća, na igrališta, sve to izaziva dozu straha”, kaže Ribić nakon što su dijelovi Karlovačke županije u zadnjih nekoliko mjeseci pod pravom navalom ilegalnih migranata.

Nekad su išli šumama, danas idu cestama, svakodnevna je slika od Vojnića do Slunja i Cetingrada, a sve češća i na samom karlovačkom području. Da se incidenti koje migranti izazivaju zataškavaju, tvrdi Ribić, sve kako se ne bi raspirivale tenzije.

“Migranti ulaze u dvorišta i nije ugodno kad ih vidite da tri, četiri, njih deset, spavaju u vašem dvorištu, kradu stvari, o svemu tome se šuti. Na području Plaškog dvaput je zaustavljen željeznički promet gdje su oni na silu htjeli ući u vlak, a prema nekim informacijama nisu htjeli napustiti vlak, nitko nije ozlijeđen, ali je žena, kondukterka, odgurnuta. O tome mediji šute, to ne ide u eter iz razumljivih razloga da se ne bi raspirivala situacija”, tvrdi.

Međutim, on tvrdi kako unatoč tome što je policija svakodnevno na terenu i gotovo da ne prođe dan da karlovačka PU javnost ne izvijesti o uhvaćenim krijumčarima, ali i ilegalnim migrantima, resursi kojima policija raspolaže nisu dovoljni da se zaštiti državna granica.

Božinovićev ‘folklor’

Karlovac, a potom i Slunj u kratko vrijeme posjetio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Najprije je u Karlovcu uz predstavnike vlasti uvjeravao javnost da je migrantski kamp nužan upravo u Krnjaku, 20-ak kilometara od Karlovca, u predjelu Dugog Dola. Potom je u Slunju posjetio graničnu policiju.

No, Ribić to smatra samo folklorom.









“Svi takvi ministarski dolasci, a ja sam sudjelovao u takvim dolascima, to je folklor za javnost. Sve je idealno, dovuku se dodatne snage, nekoliko helikoptera je u zraku, snima se ono područje koje je čisto gdje se ne vidi niti jedan migrant, a onda idete u eter s informacijom da je granica sigurna, evo ovdje ne vidite nijednog migranta. Taj dan kad ministar dolazi u Slunju su zatvoreni svi prilazi pa je središnji park koji je bio napučen migrantima bio prazan. To sve stvara zbunjujuću sliku kod ljudi koji se onda pitaju je li takva situacija doista na terenu ili je drugačija”, kaže Ribić.









‘Sve je bilo frizirano, ušminkano, da takva slika ode u javnost’

Osim toga, otkrio je kako su nedavno članovi Domovinskog pokreta bili u Slunju na konferenciji za novinare vezanoj za ovu temu.

“Morali smo najaviti taj dolazak i skup, a tog dana nije bilo niti jednog migranta u parku u Slunju, iako smo dobili informaciju od Slunjana da je dan prije i svih tih dana bilo ih i po stotinu, dvjesto, tristo. Isto sam dobio informaciju da je policija dobila naputak, da zbog nas i nekih tv ekipa, ne smije tada biti niti jedan migrant u Slunju.

Zato smo poslali naše ljude na teren, a imalo se što i vidjeti – na području Rakovice policija je držala 50 migranata, a kod groblja u Slunju drugu grupu. Sve je to bilo frizirano, ušminkano, da takva slika ode u javnost, oštar je Ribić.

Na pitanje znači li to da hrvatski građani dobivaju “umivenu” odnosno krivu sliku, Ribić odgovara:

“Upravo tako. Pogledajte situaciju i na karlovačkom području. Neki dan su kolone migranata išle preko Ilovca prema Sloveniji, nasuprot Policijske postaje Karlovac jednu noć bila je velika grupa migranata, prođite do autobusnog ili željezničkog kolodvora… Zašto se to događa? Hrvatska je sada one potvrde koje su vrijedile 7 dana nakon što su se migranti registrirali, stavila na jedan dan, nazovimo to kao lukavim potezom. Time migrante prividno miču s javnih površina, službeno ih upućuju u prihvatilišta za azilante i daje mogućnost da napuste Hrvatsku što i čine, samo produže u Sloveniju i stvaraju tamo pritisak”, tvrdi Ribić.

‘Ljudi su protiv kampa u Dugom dolu’

No, u Dugom Dolu kod Krnjaka prije dva dana počeli su i pripremni radovi za izgradnju budućeg migrantskog kampa za prihvat odnosno registraciju ilegalaca.

Najava izgradnje kampa izazvala je negodovanje mještana koji su izrijekom protiv, a potpisana je i peticija s više od 400 potpisa građana koja je predana Božinoviću u Karlovcu.

Ribić je apsolutno na strani građana i upozorava: “Migranti u kampovima postaju nasilni, pogledajte slike s Lampeduse. Ako se prate samo društvene mreže, vidjet ćete da je 99 posto stanovništva, naroda protiv migrantskog kampa u Dugom Dolu, ne samo Krnjak ili Barilović. S time će se migrante s točke A prebaciti samo na točku B, odnosno sa slunjskog područja na Dugi Dol. Pogledajte Lampedusu u Italiji, tamo su kampovi također, no migrante se tamo ne može dugo držati. Oni postaju nasilni, rade niz problema, tučnjava, u Italiji je ranjen i policajac”, objašnjava.

Prijedlog bivšeg policajca

A dok je Božinović nedavno u Karlovcu objašnjavao i govorio o dobrobitima migrantskog kampa jer će se “tu netko valjda i zaposliti”, Ribić logično pita: “Tko bi išao uopće tu raditi? Treba za sve to imati i dodatne policijske snage ako tamo izbiju neredi. Kamp nije dobar ni za Karlovac, ni za Karlovačku županiju, no ljude nitko ništa ne pita.”

On predlaže da kamp bude u Zaprešiću, pa ih ministar, kako kaže Ribić, može češće obilaziti, a sve opisuje ovako:

“To je vrlo ponižavajuće. Ministar Božinović je neki dan govorio kako neki akteri misle da mogu ostvariti neke političke koristi oko ovog pa ja pitam ima li on neku političku korist? On to gleda s nacionalne razine, ali mi moramo s naše, lokalne. Evo, bit ću sarkastičan i predložiti da kamp bude u Zaprešiću i to iz dva razloga: Slovenija je blizu pa kad ih vrate mogu brzo do Zaprešića i tu je autocesta, a i ministar tamo živi pa ih može češće obilaziti.”

Ribić bez dlake na jeziku proziva i oporbu u Karlovačkoj županiji i kaže kako im više smetaju muškarci koji mole, nego ilegalni migranti.

“Izgleda da se više bave s ljudima koji mole krunice po trgovima, to ih smeta. Pa ih smeta kad se drvo na Korani sruši, neki s tih lijevih opcija zagovaraju kako što više proizvoda s naših OPG-ova treba davati djeci, a kad se desi da djeca u Vojniću nisu mogla ući u autobus za školu zbog migranata, ta oporba šuti, ne oglašava se. Inače su u javnosti bili gotovo svakodnevno prisutni putem svojih presica”, kaže bivši specijalac.