BIVŠI MINISTAR STAO UZ PLENKOVIĆA: ‘Prvi put u 30 godina podržavam mjere jedne Vlade. Ali nemojmo se zavaravati’

Autor: Dnevno.hr

Hoće li Vlada Andreja Plenkovića sa svojih 20 točaka paketa mjera uspjeti spasiti od propasti građane i ekonomiju RH, pitanje je koje se nakon današnje sjednice pitaju mnogi građani Hrvatske.

Profesor Ljubo Jurčić, koji je često kritizirao poteze Vlade, danas je imao samo riječi hvale za danas predstavljenu reakciju na divljanje cijena, inflaciju i sve ono što je preko energetske, ratne i svake druge krize zaprijetilo Hrvatskoj da se otme kontroli.

“Mogla je Vlada i ne napraviti ništa, ali je očito svjesnost hrvatskog društva, struke i politike drugih europskih zemalja dovelo do toga da je ipak napravila ovo. I dobro je da je to napravila. Ovo je promjena politike određenog čistog liberalizma, kojim smo u proteklim krizama puštali situaciju da se naprosto sama razvija. S izuzetkom korone, naravno”, rekao je Jurčić u razgovoru za RTL.





“Prvi put nakon 30 godina mogu reći da u najvećoj mjeri potpuno podržavam nove mjere (koje donosi neka vlada u Hrvatskoj)… Nakon puno godina, zapravo prvi put u hrvatskoj državi, vidim da je napravljena jedna politika da odgovara trenutku. Da li će ona biti dovoljna da li će biti dobro raspoređena po onima gdje treba, to ćemo vidjeti.”

Ovaj bivši ministar gospodarstva kaže da je ovo dobar pristup krizi, i to i ekonomski i politički. Na kritike da bi tih 20 milijardi kuna lako moglo u cijelosti doći iz državnog budžeta kaže kako su u potpunosti u krivu.

“Neki, koji čuvaju deficit, javni dug, o čemu je danas i premijer govorio, potpuno su u krivu. Fiskalna i monetarna politika postoje zbog naroda, država je tu da u teškim situacijama povuče mjere, da očuva gospodarstvo, društvo i narod.

I ovaj deficit koji će nastati, možda on neće biti 20 milijardi, možda će nešto dati Europa, možda nešto Plan oporavka, nešto iz Višegodišnjeg financijskog okvira, ali svaka kuna koja će doći iz proračuna RH, vrijedi ovakve politike. Deficit bi se povećao za negdje 4 posto, ali smo mi i u puno normalnijim vremenima imali puno veći deficit. Naravno, i javni dug će se povećati za par posto, no niti to nije neki veliki javni dug”, dodaje Jurčić.

Ipak, napominje kako nije riječ o razvojnoj, nego mjeri spašavanja Hrvatske da s europskog dna ne propadne ekonomski i socijalno još dublje, pa je tako treba i sagledavati.