Bivši ministar: ‘Mirovinski sustav će srušiti braniteljske mirovine koje bujaju!’

Autor: Dnevno

Bivši ministar rada i mirovinskog sustava, Mirando Mrsić, komentirao je prihvaćanje svih zahtjeva inicijative “67 je previše” i današnji sastanak između Vlade, sindikata i poslodavaca, prenosi N1.

Na pitanje što misli zašto je premijer Andrej Plenković prihvatio sve zahtjeve sindikata, Mrsić je rekao kako je “u onom trenutku kada su sindikati skupili 700.000 potpisa bilo jasno da će Vlada ili promijeniti ono što su sindikati tražili ili da će dobiti referendum tijekom predsjedničke kampanje što je politički potpuno krivo, jer će to biti referendum protiv Vlade. Ovo je de facto bio referendum građana protiv nepravda mirovinskog sustava,” kazao je.

Također je rekao kako je Vlada trebala ostati na zakonu iz 2014. godine, ali “napraviti jedan drugi iskorak, da konačno mirovine po posebnim propisima maknemo iz mirovinskog sustava i stavimo ih ondje gdje treba. Ja ću Saboru ovaj tjedan predati izmjene Zakona o mirovinskom sustavu da se razdvoje braniteljske, povlaštene od radničkih mirovina i da se iz doprinosa financiraju samo mirovine koje su zarađene radom. I to će spasiti mirovinski sustav“, istaknuo je Mrsić.

Upitan zašto se sindikati tijekom refrendenduma nisu osvrtali na pitanje povlaštenih mirovina, Mrsić je rekao kako su “građani potpisivali za referendum dobrim dijelom zbog toga” te kako se “sindikati nisu usudili to napraviti”. Kazao je kako vidi da “Vilim Ribić sada pokušava spasiti obraz, pa od Vlade zahtjeva da otvori Zakon o mirovinskom osiguranju i to promijeni”.

Također je rekao kako je ono što su vladajući spominjali o trošku od 45 milijardi kuna “velika laž. To nije nešto što će srušiti mirovinski sustav. Mirovinski sustav će srušiti povlaštene mirovine, u prvom redu braniteljske mirovine koje bujaju. Kada idete povećavati mirovine iz rada, balast su ove mirovine koje nisu zarađene radom. Vi bi mogli puno više povećati radničke mirovine kada nemate ovaj drugi dio,” kazao je Mrsić.





Na pitanje hoće li sindikati inzistirati na održavaju referenduma, rekao je kako smatra da su sindikati “u dosta nezgodnoj situaciji u ovom trenutku. Jer 2010. godine su također skupili značajan broj potpisa, pa se to prodalo HDZ-ovoj vladi. Sad ima 700.000 potpisa i postoji opasnost da građani kažu što ćemo davati sindikatima potpise, a oni svaki put to prodaju vladi koja je na vlasti, ovaj put HDZ-u. Tako da sve ovo što sindikati rade jest da pokušavaju od toga imati što veću korist i pokazati da je sindikalna akcija uspjela.”

Istaknuo je kako bi najbolje bilo da se otišlo na referendum “i onda ne bi trebalo biti ni ovih eskapada sa 68 godina, tko će raditi duže, tko neće. Ovo da radnici mogu raditi duže, to će opet biti za javni sektor. Znamo naše poslodavce i kakvi su, oni će u privatnom sektoru što prije pokušati maknuti starije radnike. Vidi se da se to preko noći u ministarstvu kuhalo. To je potpuno nedorečeno, oni nemaju izračun što to znači. Vrlo je rijetko da ćete u realnom sektoru imati nekoga tko će baš htjeti ili moći raditi do 70 godina. Ima tu puno nedoumica i nepoznanica i ovo je jedan ishitreni prijedlog kojim je Vlada pokušala spasiti svoj obraz, odnosno spasiti premijera Plenkovića koji očito voli svoju sliku u medijima”, zaključio je Mrsić