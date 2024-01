Bivši ministar zbog Severine javno prozvao Dobronića, ali i bivše stranačke kolege

Autor: Dnevno.hr

Bivši ministar zdravstva, Rajko Ostojić je za N1 televiziju komentirao slučaj Severine u kojem je Vrhovni sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nje i Milana Popovića nad sinom Aleksandrom.

Ostojić je otkrio kako je prijatelj sa Severinom i prozvao je svoje bivše stranačke kolege. “Ja sam sa Severinom prijatelj, tu sam u ‘sukobu interesa’, znam je dobro. Poručujem joj – Seve izdrži! Nemojmo biti licemjerni! Sadašnjeg ravnatelja bolnice u Zagrebu su izabrale vodeće stranke u Zagrebu, Možemo i SDP. Istovremeno, licemjerno je da Forum žena SDP-a sada daje potporu Sevi, a njihov ravnatelj, ne znam je li član i čiji je član, ali oni su ga izabrali, je napisao izvještaj kakav je napisao”, rekao je Ostojić osvrnuvši se na Severinin slučaj koji je opet došao ovih dana u medijski fokus.

Ostojić je, osim toga, naglasio da je problem još širi. “Nije problem samo Seve, problem su Marije, Jurke, Ljiljane iz Đakova, s Pelješca…, problem su djeca. Sramotna je izjava predsjednika Vrhovnog suda i kandidata Zorana Milanovića, Radovana Dobronića koji je izjavio to što je izjavio”, dodao je.

Dobronić: Budite sigurni da nitko nije specijalno protiv nje

Podsjetimo, Severina je Vrhovnom sudu jučer uputila otvoreno pismo nakon što je Vrhovni sud sud poništio odluku Županijskog suda o zajedničkom skrbništvu nad sinom Aleksandrom, čime se sin automatski vraća ocu Milanu Popoviću, što je izazvalo veliku buru u javnosti.

O cijelom slučaju oglasio se čelnik Vrhovnog suda Radovan Dobronić koji je objasnio kako je situacija kristalno jasna, naglašavajući da vještak iskaz mora dati usmeno, a ne pismeno, što je i bio razlog ukidanja presude. “Ovaj način na koji se sada o tome govori… Manje-više svaka majka i otac su na te stvari osjetljivi. Ovako se piše jer je to Severina. Nisam tome sklon uopće kad su u pitanju obiteljski sporovi, naročito djeca. Ne znam kako je uopće došlo do toga. Nije mi simpatično da ona kao majka na taj način govori u javnosti, nije mi to simpatično. Treba znatno reducirati pisanje o pitanjima te vrste. Nije osnovano načelno sumnjati u sudske odluke, naročito Vrhovnog suda”, objasnio je Dobronić, dodajući kako Severina ”zlorabi” javnost.

“Bilo je optužbi da je ona prijetila, ovom-onom, ne znam kome. To nalaže na oprez. Budite sigurni da nitko nije specijalno protiv nje. Nitko tu nije a priori protiv, ali o tom potom. Treba biti oprezniji, ljudi su spremni tvrditi koješta. Zna često drukčije ispasti, istina zna biti neugodna pa neki to ne žele prihvatiti, agresivni su. Ne bih u tom dijelu ništa pisao, na mjestu bilo kojeg medija. Na kraju se utvrdi na sudu, pogreške su moguće, u nekim slučajevima su sistemske. Sve je moguće, samo se ona (Severina, op. a.) ne može tu shvaćati malom i nemoćnom ženicom. Ona je vjerojatno najmoćnija u Hrvatskoj, i zato što je jako popularna i zato što je imućna. Ja bih tu bio jako oprezan”, mišljenja je Dobronić.