Bivši hrvatski ministar prokazao zakulisne igre oko Bidena: ‘Hranidbeni lanac je doveden u pitanje’

Autor: M.P.

Upravo je u tijeku hitan sastanak viših dužnosnika Demokratskog nacionalnog odbora (DNC), javlja CBS. Potpredsjednica Kamala Harris odlučila se pritajiti dok se predsjednik Joe Biden ne obrati naciji nakon što je najavio da se neće ponovno kandidirati na predsjedničkim izborima, tvrde dva izvora bliska Harris.

Harris se neće ponašati kao predsjednički kandidat dok Biden ne progovori, dodaju izvori, ali njezini saveznici zovu delegate uoči Nacionalne konvencije Demokratske stranke. Jedan od izvora predviđa da se neće pojaviti drugi ozbiljni kandidati.

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je Bidenovu odluku da se se povuče iz utrke za predsjednika. Smatra da je cijela debata s Donaldom Trumpom bila organizirana da se razotkrije Bidena kako bi se mogao pokrenuti postupak izmjene kandidata. Dodaje, cijeli svijet je vidio da je Biden slabijeg zdravstvenog stanja.

Kovač: Cijeli ‘hranidbeni lanac’ dolazi u pitanje, Biden se slomio

“Ima jedna važna stvar. Kada budu predsjednički izbori u 11. mjesecu, neće biti samo izbori za predsjednika SAD-a, bit će izbori za Zastupnički dom, bit će izbori i za dio senatora, budućnost kandidata demokratske stranke ovisi o Bidenu. Cijeli ‘hranidbeni lanac’ dolazi u pitanje. Zbog toga je sve jači pritisak ljudi koji se javljaju, javljaju se i zbog sebe, njihov šanse su umanjene ako imaju kandidata koji nije zbog zdravstvenog stanja dovoljno vjerodostojan”, kaže Kovač za 24sata.

Na konvenciji koja će s održati za mjesec dana znat će se tko će zamijeniti Bidena kao kandidata na nadolazećim izborima. “Biden se u zadnjem času ‘slomio’, on sada objavljuje da odustaje od kandidature i to je za demokratsku stranku jedini put da spasi ono što se spasit da. Moguće da će Biden u svom obraćanju naciji preporučiti kandidata Ako on preporuči kandidata to bi značilo da ta osoba ima velike šanse da ta bude kandidat demokratske stranke”, kaže Kovač.