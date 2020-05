Bivša tvrtka Krstičevića MUP-u prodala letjelice koje su pale na probnom letu po prenapuhanoj cijeni: Evo koja je njihova stvarna vrijednost

Autor: Dnevno

Ministarstvo unutarnjih poslova u studenom je nabavilo bespilotne letjelice eRIS III i za njih iskeširalo oko 17,3 milijuna kuna. No to nisu obične letjelice, jer one dosežu najveću brzinu leta od 130 kilometara na sat, a može se popeti na visinu od 3500 metara. Jedna takva, nedavno se srušila na probnom letu, a još nije ni dopremljena MUP-u. Bespilotna letjelica bez slijetanja, za otprilike 9,5 sati, može preletjeti od Vukovara do Dubrovnika, no iz nekog razloga jedna se srušila.

“Možemo Vam potvrditi da smo od isporučitelja zaprimili informaciju da je prilikom testiranja letjelice kojom je upravljao djelatnik isporučitelja došlo do pada letjelice. U ovom trenutku ne raspolažemo preciznom informacijom o razmjerima štete”, rekli su tada iz MUP-a za portal Index.

eRIS III proizveli su KING ICT i Ericcson Nikola Tesla, a MUP je za 17,3 milijuna kuna kupio dva sustava s ukupno četiri letjelice jer dolaze dvije letjelice po sustavu. Prilikom kupnje isticala se velika uloga letjelice u borbi s imigrantskom krizom. Letjelica je široka 3,3 metra i ima ukupnu masu oko 25 kilograma. Uzroci nesreće, tvrdili su tada iz MUP-a nisu poznati

Na letjelice su naljepljene naljepnice

No, najveća zanimljivost u svemu, tvrde nam dobro upućeni izvori, je stvarna cijena ovih letjelica.

Ona naime iznosi 16 tisuća dolara po komadu, što u protuvrijednosti u kunama iznosi nešto malo više od 110.500,00 kuna. Kako doznajemo, King ICT koji je to prodao MUP-u, na te je letjelice samo stavio naljepnicu te ih takve prodao po vrtoglavo previsokoj cijeni.

Ako u tu cifru i uračunamo i sustav, i običnim je laicima jasno da su letjelice, koje na koncu nisu niti dopremljene do MUP-a, debelo preplaćene.

King ICT inače je bivša tvrtka bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića, koja je već nekoliko puta zbog čudnog poslovanja dospjela u centar javnog zanimanja. Damir Krstičević dao je ostavku na mjesto ministra nekoliko dana prije nego što je Plenković raspustio Sabor, a razlog ostavke bila je tragedija kod Zadra u kojoj je život izgubilo dvoje pilota Hrvatskoh ratnog zrakoplovstva.