BIVŠA JOSIPOVIĆEVA SURADNICA ULAZI U RING: Nekoć je tužila stranku zbog mobinga, a sada se kandidira za predsjednicu SDP-a Zagreb

Autor: M.P.

Bitka za zagrebački SDP se zahuktava.

U utrku za predsjednicu ove organizacije uključila se i SDP-ova glasnogovornica i bivša šefica Ureda predsjednika Ive Josipovića, Danica Juričić Spasović.

Svoje namjere obznanila je na svom Facebook profilu.

“Izlazim iz zone komfora. Kandidirat ću se za predsjednicu SDP Zagreb. A kad se do kraja ulazi u politički krug, i u izborni ring, to je trenutak da se zaista izložimo za bolji svijet. Takvih ljudi u SDP-u ima. To je SDP u kojem ostajem”, napisala je danas Juričić.

SDP bi u studenom trebao održati unutarstranačke izbore i zatim bi se trebalo izabrati novo vodstvo lokalnih organizacija stranke. Nakon raspuštanja zagrebačke organizacije, te brisanja brojnih članova, pojavila su se razna nova imena potencijalnih kandidata za predsjednika.

Danica Juričić Spasović je bila šefica kabineta predsjednika RH Ive Josipovića, a kao novinarka ranije je radila u više hrvatskih medija. U SDP-u kao glasnogovornica počinje raditi 2015. godine kada je na čelu stranke još bio Zoran Milanović. Za nju su problemi, kako je tvrdila, počeli s dolaskom Davora Bernardića na mjesto šefa SDP-a. U to vrijeme stranku je tužila za mobing i tražila odštetu od 70 tisuća kuna. Na sudu je tvrdila da su njezini problemi počeli kada se učlanila u Novi sindikat te joj više nije bilo dopušteno sudjelovati na sjednicama Predsjedništva, a šef Bernardić potpuno ju je ignorirao.

No, sudski spor je izgubila, a prema pravomoćnoj presudi Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Danica Juričić Spasović nije bila mobingirana, već se samo radilo o promjeni poslovne politike SDP-a nakon dolaska Davora Bernardića.