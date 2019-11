Bitka za HDZ: Šef Gradske skupštine i šef gradskog ogranka mjesecima se nisu sastali, a komuniciraju pismima

Autor: Zg.info/dnevno.hr

Odnosi u zagrebačkom HDZ-u već jako dugo nisu idilični, a kako se bliže unutarstranački izbori, situacija je, čini se, sve napetija. Dokaz tome je i dopis koji je predsjednik zagrebačke Skupštine Drago Prgomet nedavno uputio šefu zagrebačkog HDZ-a Andriji Mikuliću.

Taj dopis, koji je Prgomet poslao 17. listopada, dijelom je i uvertira za prošlotjedna zbivanja u gradskom HDZ-u. Tada je na sjednici Predsjedništva zagrebačkog HDZ-a s rezultatom dvanaest naprema nula za šefa Kluba HDZ-a u Skupštini izabran Ivan Kujundžić, što je poslije potvrdio i Gradski odbor, iako su šef HDZ-a Andrej Plenković i njegov krug na tom mjestu željeli vidjeti Mislava Hermana, piše Jutarnji list.

Prgomet u dijelu pisma spominje upravo taj izbor, a šefa zagrebačkog HDZ-a proziva i za neodržavanje sastanaka, te da se odluke ne donose u skladu sa Statutom.

“Molim te također da Gradski odbor donese odluku o novom predsjedniku Kluba zastupnika jer sam taj zahtjev postavio na GO prije šest mjeseci s ciljem izbjegavanja dupliciranja funkcija i što kvalitetnijeg rada kluba, jer sam preuzeo mjesto predsjednika skupštine. Klub je jednoglasno predložio dr. Mislava Hermana za novog predsjednika kluba”, napisao je Prgomet u pismu koje počinje s “poštovani predsjedniče Mikulić”. Prgomet navodi kako mu se “ponovno obraća s molbom na zajednički sastanak i razgovor s ciljem što bolje koordinacije Gradskog odbora HDZ-a grada Zagreba i zastupnika HDZ-a u Gradskoj skupštini”.

“Razlog dopisa je donesena Odluka na zadnjoj sjednici proširenog predsjedništva Gradskog odbora da zastupnici i vijećnici GČ-a do daljnjega ne podupiru Generalni urbanistički plan za Grad Zagreb. Gradski odbor je na svojoj zadnjoj sjednici donio odluku o potpori GUP-a za Grad Zagreb, tako da smo zbunjeni na koji način postupati, a imajući na umu i da sukladno statutu predsjedništva Gradskog odbora takve odluke nisu u ingerenciji predsjedništva nego GO-a.





Svakako bi nova sjednica GO-a bila mjesto na kojem ćemo raspraviti ovu nejasnoću i donijeti konačnu odluku (potvrditi raniju ili promijeniti)”, stoji u dopisu u kojem Prgomet napominje i kako “skoro četiri mjeseca nije sazvana sjednica Gradskog odbora HDZ-a grada Zagreba”.

“Na zadnjoj sjednici smo se dogovorili da će tajnik Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba biti osoba za koordiniranje rada Gradskog odbora HDZ-a i zastupnika u Gradskoj skupštini. Od tada smo imali dvije sjednice Gradske skupštine, a Gradski odbor HDZ-a nije sazvan u tom periodu.

Podsjećam da sam sličan dopis za sastanak, tada u vezi pripreme za gradski proračun, poslao 1. 8. 2019., ali još uvijek nisam dobio nikakav odgovor. Kako nije održan sastanak na tu temu, postoji ozbiljna mogućnost da nećemo stići pripremiti zajednički proračun s klubom Stranke rada i solidarnosti, kako smo i dogovarali na zadnjoj sjednici GO-a, nego predlagati amandmane na gotov proračun, što bismo svakako htjeli izbjeći”, naveo je Prgomet.

U pismu Mikuliću kaže i da skrene pozornost članovima, da kada god su u prilici, da im se pridruže na terenu kako im se ne bi dogodio izostanak članova kao “kod polaganja kamena temeljca spomeniku Domovini kojem je, uz zastupnike, bio prisutan i predsjednik HDZ-a i Vlade RH, gosp. Andrej Plenković”.

“Imajući u potpunosti razumijevanje za zauzetost tvojom novom dužnosti, predlažem što žurniji sastanak i sazivanje sjednice Gradskog odbora HDZ-a Grada Zagreba, radi zajedničkog rada, u čemu su članovi kluba HDZ-a jedinstvenog stava. Molim da taj sastanak ne bude u terminu od 25. 10. do 31. 10. 2019. s obzirom na to da sam u SAD-u, gdje sam pozvan kao predloženik za počasnog člana American College of Surgeons”napisao je Prgomet.

Do tog sastanka nije došlo, ali je u tom terminu, 29. 10., održana sjednica Gradskog odbora na kojoj je za šefa Kluba izabran Kujundžić. Prema informacijama iz HDZ-a, Prgomet i Mikulić još se nisu sreli, no Jutarnji doznaje da je Mikulić ovih dana Prgometu uputio odgovor na pismo. U tom odgovoru, navodno je Prgometa prozvao za samovolju, te ga optužio da bez konzultacija s Gradskim odborom kao izaslanike Skupštine imenuje članove koji nisu iz HDZ-a.

“Tu se radi o pozicioniranju pred unutarstranačke izbore, i Mikulić i Prgomet sigurno će se kandidirati za šefa zagrebačkog HDZ-a, a tu je još kao ozbiljan kandidat i Pavo Kostopeč. No, svi ti sukobi sigurno će se reflektirati na predsjedničke izbore”, kaže sugovornik iz HDZ-a.