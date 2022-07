‘BIT ĆU OTVOREN, PA NEK ME UBIJE CIA!’ Beljak uzdrmao Sabor, svi zapanjeni: ‘Ljudi moji, čeka nas totalna katastrofa i nemiri na ulicama’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik HSS-a Krešo Beljak u srijedu je u Hrvatskom saboru komentirao rat u Ukrajini

“Bit ću otvoren pa nek’ me ubije CIA ili bilo tko drugi – u Ukrajini ratuje Amerika protiv Rusije i to do zadnjeg Ukrajinca. U Ukrajini ratuje Amerika protiv Rusa do zadnjeg eura Europske unije i cijele Europe. I Finska i Švedska ulaze u priču pod određenim pritiskom ‘svrstajte se’, kao što se traži od nas – ili ste za ili ste ‘putinofil’ za Ruse”, rekao je nastavivši:

“Nisam ja ‘putinofil’ niti za Ruse. Ako moram birati gdje će moja djeca živjeti, uvijek će to prije biti na Zapadu, nego na Istoku. Neke stvari trebaju biti jasno izrečene, a ne da se zbog toga bilo tko etiketira”.





“Čeka nas katastrofa”

Predsjednik HSS-a smatra da nas zbog rata u Ukrajini čekaju teška zima pa kriza i inflacija.

“Postavljam pitanje – tko u svemu ovome od rata ima koristi? Pogledajte danas tečaj američkog dolara ili prije mjesec dana… Tko kome prodaje energente i po kojoj cijeni…”, govori Beljak napominjući da ćemo mi u Hrvatskoj još i preživjeti jer smo naučeni na krize, no pita što će biti u Njemačkoj ili u Francuskoj.

“Pa ljudi moji, čeka nas katastrofa. Totalna katastrofa. Čekaju nas nemiri na ulicama diljem Europe. To je nešto što se sprema i što svi znaju. Čudi me da svi kao mali pačići ponavljamo ono što govore američki imperijalisti, ništa drugo”.

Beljak kaže da je na djelu rat između američkog i ruskog imperijalizma. “Nije me, iskreno, uopće briga. Žalim – nek’ me napada tko god hoće – za vremenima kada je Hrvatska bila dio države koja je imala dovoljno snage i hrabrosti reći ‘ne’ i Zapadu i Istoku”, zaključio je Beljak.

Podsjetimo, ovo nije prvi put da Beljak izražava nepopularno mišljenje o ratu u Ukrajini. Bio je prvi političar koji je javno progovorio iz posve druge perspektive o reakciji Zapada na rat u Ukrajini.

Poručio je tako još u ožujku kako Zelenski “nema pravo agresivno i arogantno” tražiti od Europe da plaća cijenu rata čija je suština, po Beljaku, “borba za svjetsku hegemoniju”.









Usporedio je tada Rusiju i Ameriku sa slonovima, a Hrvatsku s travom. “Dok se slonovi bore, trava strada”.

“Podržavam Orbana kada je riječ o Ukrajini”

Kazao je kako su Ukrajinci u ovom ratu postali “topovsko meso” velikih sila i da bi se dužnosnici Vlade trebali brinuti o hrvatskim, a ne tuđim interesima.

“Neka se Plenković kloni ove priče o Ukrajini. Ovo što radi Grlić Radman je degutantno. Mene je sram. Ja Orbana ne podržavam u ničemu, ali njegov stav o ratu u Ukrajini je nešto što podržavam. Kada ga Zelenski vrlo agresivno napada i ne samo njega nego i ostale, što postaje već malo bezobrazno, mislim da nije korektno tako napadati Zapad i Orbana nabijajući mu na nos kako ne misli na Ukrajinu”, rekao je Beljak i nastavio:









“Orbanov odgovor je bio ‘ja gledam Mađarske interese’. To su trebali Grlić Radman i Plenković reći. Kad se slonovi svađaju trava strada. A mi smo trava, a Rusija i Amerika slonovi. Mislim da bi premijer trebao podržavati hrvatske interese, a to nije bilo kakav sukob s Rusijom. Rat nije samo oružani sukob, rat je prije svega ekonomski rat. Gleda se tko ekonomski profitira. U našem ratu su bili pobjednici oligarsi koji su popljačkali sve. Ovdje Europa neće biti pobjednik, bit će pobjednik Amerika. Tamo neće biti rata. Stvorili su ekonomski sukob između Europe i Rusije”, kaže Beljak.

“Zelenski nema pravo agresivno i bahato tražiti sankcije protiv Rusije”

Naglašava kako suosjeća s Ukrajincima, ali da je Hrvatska kolonija s obzirom na to što dopušta.

“To je borba za svjetsku ekonomiju. Ukrajinci su topovsko meso nažalost. Nisam rusofil, volim Ukrajince i Ruse, žalim zbog toga što se događa, ali naš primarni interes je interes hrvatskih stanovnika. To je rat između Rusije i Amerike, kao i u Siriji. Ja sam kao Orban, protiv toga da mi plaćamo taj rat. Ono što sam oduvijek govorio, mi smo kolonija ako to dopustimo. Zašto nije bilo sankcija zbog rata u Iraku, Afganistanu? Vodimo naše interese, a ne one koji nas guraju u rat. Nema pravo Zelenski agresivno i bahato tražiti sankcije protiv Rusije od strane Europe”, zaključio je Beljak.