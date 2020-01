Bit će posla i za DORH! Čovjek koji je Žuniću odobrio kupnju POS stana radi u Ministarstvu

Autor: Dnevno

Otkriće RTL-ove Potrage uzdrmalo je političku javnost. Nakon toga, Krešimira Žunića, vršitelja dužnosti direktora APN-a koji je od istog tog APN-a kupio POS-ov stan dočekala je smjena.

Ministar graditeljstva i potpredsjednik Vlade Predrag Štromar je odmah nakon otkrića Potrage svu dokumentaciju proslijedio DORH-u koji će odlučiti ima li osnove za pokretanje istrage o Žuniću. također je najavio daljnje provjere u APN-u o tome je li bilo još nekih sumnjivih radnji.

Gostujući u RTL-u DANAS Štromar je još jednom ponovio kako je šokiran cijelim slučajem.

“To je sigurno nedopustivo, zato smo odmah sve prijavili. U slučaju da je gospodin Žunić kaznenim dijelom došao do stana, siguran sam da će DORH dalje pokrenuti da se taj stan vrati”, rekao je Štromar.

Već smo pokrenuli rasvjetljavanje slučajeva i za koji dan ćemo, siguran sam, imati informacije je li još netko u Agenciji na taj ili neki drugi način došao do POS stana. POS je bio i prije mene, on je sad, bit će i poslije mene. Moram zahvaliti i vašoj novinarki. Ovim načinom ćemo očistiti post”, dodao je Štromar.

Razgovarao je i s predsjednikom Vlade, koji također nije bio zadovoljan: “Sigurno da nije, zajedno smo zaključili da moramo brzo reagirati i evo, ja sam odmah sve prijavio. Sutra ćemo imati novog direktora”.

Odobrenje je Žuniću potpiso bivši Direktor APN-a Slavko Čukelj, u međuvremenu je dao otkaz i prijavio se na natječaj u – Ministarstvu graditeljstva.

“Imali smo natječaj, on se prijavio, zaposlen je negdje sredinom siječnja. Ali, isto tako, DORH mora mora rasvijetliti i njegovu ulogu u slučaju“, poručio je Štromar, dodajući da on s Čukeljom nije razgovarao: “Ja sam jučer vidio kompletno cijeli ugovor i proslijedio DORH-u da vidi koje su bile okolnosti. To će ipak tražiti isntitucija kojoj smo sve prijavili i koja ima veće ovlasti i ingerencije”.