Bit će nam kao u Skandinaviji: Upijte zadnje zrake sunca jer stiže velika promjena

Autor: Dnevno.hr

Jesen je polako obukla krajolik u svoju haljinu i obojala šume i parkove.

No, mnogi još guštaju u “babljem ljetu” i love zadnje zrake sunca. No, one su zaista zadnje, tvrde prognostičari.





Pred nama je velika promjena vremena zbog koje je Državni hidrometeorološki zavod objavio posebno priopćenje. U nastavku ga prenosimo u cijelosti:

Ruše se rekordi

“Nakon iznadprosječnog rujna, i listopad je do sada bio topliji od prosjeka. Dapače, u nekim su gradovima zabilježene i nove rekordne vrijednosti za najvišu listopadsku temperaturu. Iako bi neki voljeli da toplina potraje još neko vrijeme, u nedjelju (15. listopada 2023.) stižu izražena promjena vremena i zahladnjenje.

Frontalni sustav povezan s ciklonom nad Skandinavijom stići će do zapada Hrvatske u noći na nedjelju te se, zbog jačanja anticiklone sa sjeverozapada, glavninom već početkom ponedjeljka premjestiti preko nas dalje na istok. S prolaskom fronte pritjecat će zamjetno hladniji zrak.

Uz naoblačenje stići će i kiša koja će najprije zahvatiti zapadne krajeve Hrvatske, a tek u noći na ponedjeljak stići i do krajnjeg juga. Lokalno će pritom biti obilnije oborine. Najizglednija je u gorskim krajevima, dijelu središnje Hrvatske te na sjevernom Jadranu gdje su mogući i izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Temperatura zraka u većini krajeva bit će osjetno niža nego u subotu. Osjećaju hladnijeg vremena dodatno će doprinijeti umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar na kopnu te jaka do olujna bura na moru.









I omiljeni meteorolog iz naroda Dino Dundić najavio je da će iskoristiti zadnje dane babljeg ljeta jer uskoro dolazi nešto drugačije:

“Iskoristiti još ovog par dana “Babljeg Lita”, jer idući tjedan to sigurno nećete”, napisao je Dundić na Facebooku.