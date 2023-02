BISKUP PRONAĐEN MRTAV U SVOJOJ KUĆI! Pogođen je u prsa usred bijela dana, vjernici su u šoku: ‘Bio je mirotvorac sa srcem za siromašne i useljenike’

Pomoćni losangeleski biskup David O´Connell pronađen je tijekom vikenda ustrijeljen u svojoj kući u Kaliforniji, objavili su američki mediji a prenosi KNA.

O’Connell je ubijen u Hacienda Heightsu u subotu poslijepodne po lokalnom vremenu, potvrdile su vlasti.

Biskup je ubijen nešto prije 13 sati, priopćeno je iz okružnoga šerifovog ureda, a istražitelji su rekli da je O’Connell pronađen u sobi s prostrijelnom ranom na gornjem dijelu trupa te da smrt istražuju kao sumnjivu, no nisu objavili druge detalje.

Istoga je dana nadbiskup José H. Gomez objavio izjavu o smrti biskupa O’Connella:

“Šokiran sam i nemam riječi kojima bih izrazio svoju tugu. Kao svećenik, i kasnije biskup, ovdje u Los Angelesu punihčetrdeset pet godina, biskup Dave bio je čovjek duboke molitve koji je gajio veliku ljubav prema Djevici Mariji. Bio je mirotvorac sa srcem za siromašne i useljenike i imao je strast za izgradnjom zajednice u kojoj se poštuje i štiti svetost i dostojanstvo svakoga ljudskog života.

Bio je i dobar prijatelj i jako će mi nedostajati. Molim vas, pridružite mi se u molitvi za biskupa Davea i njegovu obitelj u Irskoj. Neka ga Gospa od Guadalupe ovije plaštem svoje ljubavi, neka ga anđeli odvedu u raj i neka počiva u miru”, stoji u priopćenju nadbiskupa Gomeza.

Mons. Davida O’Connella, rođenog u Irskoj 1953., papa Franjo je 2015. imenovao pomoćnim biskupom Nadbiskupije Los Angeles. Diplomirao je teologiju u Dublinu, a za svećenika je zaređen 1979. Nakon ređenja je služio kao kapelan i župnik u više župa u Nadbiskupiji Los Angeles.

Bio je i predsjedavajući Međubiskupijske radne skupine za useljeništvo u južnoj Kaliforniji, pomažući u koordinaciji brige Crkve za djecu i obitelji useljenika iz Srednje Amerike.

Osim toga, bio je i zagovaratelj zaštite ljudskog života od začeća, a Jonny Flores ga se prisjeća s pro life skupova kao “skromnog i uvijek velikodušnog čovjeka. Nije bio škrt na riječima, bio je dobar”, rekao je Flores.

I’m in Hacienda Heights where Bishop David O’Connell, the Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Los Angeles, was shot to death earlier today. Parishioners gather at the scene of the crime to mourn and pray for their beloved leader pic.twitter.com/455uda1ZqD

— Clara Harter (@_ClaraHarter) February 19, 2023