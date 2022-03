‘BIROKRATI I BEZVEZNJACI, SJEĆAM SE STOLTENBERGA!’ Plenkoviću će pozlit kad čuje Raspudića: ‘Sada ispada da su svi krivi osim tih njegovih kokošara i lopova’

Autor: N.K

Situacija između Vlade i predsjednika Zorana Milanovića ponovno je eskalirala nakon što su francuski borbeni zrakoplovi u pratnji migova nadlijetali Zagreba na visini od 600 metara. Predsjednik optužuje premijera Plenkovića i ministra obrane Maria Banožića da su mimo procedure dogovorili nadlijetanje u trenutku dok premijer drži konferenciju za medije te da je događaj iskorišten ne za vježbu već za prikupljanje političkih bodova.

Predsjednik je još jučer nakon što su avioni preletjeli Zagreb donio odluku kako se zabranjuje letenje nad gradovima što su mnogi shvatili kao zabranu letenja saveznicima. Danas je pojasnio kako će se vježbe i letovi normalno odvijati, ali da Hrvatska ima mnogo prostora gdje se takvi letovi mogu odvijati te da nije potrebno to činiti točno iznad Zagreba.

Na novu prepirku osvrnuo se i saborski zastupnik Mosta Nino Raspudić na N1 televiziji.

“Birokrati i bezveznjaci”

Komentirajući prepucavanja predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića te odluku o zabrani preleta nad gradovima koja je posljedično donesena, ponovio je riječi pilota Ivana Selaka: “Sada se junače umjesto da se sakriju u mišju rupu.”

Dodao je da bi se trebao sakriti ministar Mario Banožić, ljudi koji su na čelu HRZ-a i NATO.

“Sjećam se Stoltenbergova oca, to su birokrati i bezveznjaci. On je sin svog oca. On jučer izjavljuje da je letjelica pala izvan Zagreba. Letjelica veličine aviona MIG-21 padne u širi centar grada, na vrlo čudan način to svjetski mainstream mediji prešućuju i onda glavni zapovjednik NATO-a kaže da je pala izvan grada. Tu je golema ogovornost, a dodatni hrvatski problem je da već 15 godina nemamo mogućnost letenja noću”, rekao je Raspudić.

“Paradni let”

Jučerašnji prelet francuskih Rafalea i hrvatskih MIG-ova nazvao je paradnim letom.

“Stvar se već dogodila. Grom ne udara dva put u isto mjesto. Pokazala se potpuna ranjivost. Javnost se sada upoznala s onim što struka već 15 godina zna – noću ne upravljamo svojim nebom”, kazao je Raspudić, koji smatra da zbog ponašanja nakon pada letjelice Banožić treba dati ostavku.

“Cijela Vlada treba pasti. Sve ovo što se dogodilo, ne da je argument protiv pada Vlade, već je argument za pad, jer su ti ljudi ucjenjivi”, smatra Mostov zastupnik.

Komentirao je pokretanje istrage protiv Aladrovića te premijerove optužbe na račun pravosuđa.

“Sada ispada da su svi krivi osim tih njegovih kokošara i lopova. Ako je Josip Aladrović čist, rutinski mu je trebalo skinuti imunitet. Prošlo je nekoliko dana, očito je trebalo preparirati Aladrovića da ne progovori. Pozivam ih sve da zvižde i pjevaju što više.”