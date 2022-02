‘BIO SI U PRAVU GODINAMA’ Ruski genije zna kako zaustaviti Putina, podrška je enormna: ‘Poslušajte što ću vam reći’

Ruski politički aktivist, bivši svjetski prvak u šahu i hrvatski državljanin Gari Kasparov na Twitteru je objavio svoje prijedloge za rješavanje krize u Ukrajini.

“Nakon što su se moja upozorenja godinama ignorirala i nakon što mi sad cijeli dan govore: ‘Gari, bio si u pravu’, ponovit ću ono što sam rekao 2014. godine: Prestanite mi govoriti da sam u pravu i poslušajte što ću vam reći”, rekao je Kasparov te potom naveo svoje prijedloge.

Kasparov drži da se Ukrajini odmah treba dati vojna podrška, i to u vidu oružja, obavještajnih podataka i kibernetičkih alata. No Kasparov nije za slanje stranih vojnika u Ukrajinu.

“Bankrotirajte ratnu mašineriju (ruskog predsjednika Vladimira Putina). Zamrznite i zaplijenite ruske financije, Putinove financije i financije njegove bande”, rekao je Kasparov.

“Izbacite Rusiju iz svih međunarodnih i financijskih institucija poput PACE, Interpola i slično. Povucite sve veleposlanike iz Rusije. Nema smisla (s njima) razgovarati. Nova objedinjena poruka glasi: ‘Prestanite ili ćete biti potpuno izolirani'”, piše Kasparov.

“Zabranite sve elemente Putinovog globalnog propagandnog stroja. Isključite ih, ugasite, pošaljite kući. Prestanite pomagati diktatoru u širenju laži i mržnje. Razotkrijte i onemogućite sve Putinove sluge u slobodnom svijetu. Ako Schröder i njemu slični nastave raditi za Putina, podignite tužbe. Pitajte vlasnike i oglašivače na mrežama koji podržavaju Putinove propagandiste poput Carlsona zašto to dopuštaju”.

“Zamijenite rusku naftu i plin nekim drugim izvorima. Pritisnite OPEC, povećajte proizvodnju, ponovno otvorite Keystone. Ne možete spasiti planetu ako ne spasite ljude na njoj”, rekao je.

“Priznajte da će biti troškova, žrtava. Dugo smo čekali, cijena je visoka, no bit će samo i veća. Vrijeme je za borbu”, zaključio je.

Ok, after years of warnings were ignored and hearing “Garry, you were right!” all damn day today, I’ll repeat what I said in 2014: Stop telling me I was right and listen to what I’m saying now. My recommendations follow: 1/5

— Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022