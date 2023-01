‘BIO SAM U KAFIĆU I ŠOKIRAO SE!’ Sindikalist u svježoj mirovini frapiran cijenama: Ima savjet za Vladu: ‘Ako ima volje, ima i načina’

Autor: Dnevno.hr

Gostujući u emisiji N1 studio, sindikalist u svježoj mirovini Vilim Ribić priznao je kako je šokiran cijenama.

“Prije emisije sam bio u kafiću i šokirao sam se, platio sam malu čašu soka od naranče 20 kuna. Sad se događa ono što je imanentno, što je svojstveno tržištu i logici tržišta. Tržište nije moralna kategorija”, rekao je Ribić i dodao:

“Kada siromašno dijete dođe početkom proljeća na tržnicu, onda bi rado pojelo jagode koje su tada ekstremno skupe i roditelji mu to ne mogu priuštiti. Tržište je okrutno.”





Ideja za Vladu

“Ovo je tržište i sada svi bez puno moralnog obzira dižu cijene, ali to je logika tržišta. Mi smo odlučili imati takvo tržište. Ta cjelokupna haranga i priča da se događa nešto što je vlada mogla spriječiti, niti je vlada mogla spriječiti, niti je to sukladno logici tržišta”, rekao je Ribić.

Prisjetio se i kako se u socijalizmu išlo u šoping u Mađarsku, gdje su artikli na pakiranju imali tiskanu cijenu.

“To nije bilo tržište”, rekao je sindikalist te dodao da na tržištu svatko može staviti onoliku cijenu koliku želi i da je to legitimno dok god postoji netko tko će to po toj cijeni kupiti.

“Jedino što bi vlada mogla napraviti, obavještavati redovno građane gdje su cijene otišle gore i onda građani mogu odabrati”, kazao je Ribić, dodavši da nije prekasno to uvesti sada jer su sada skočile cijene.

“Sada bi vlada trebala promptno reagirati i odabrati one prodavače koji nisu povećali cijene”, rekao je Ribić.

‘Ako ima volje, ima i načina’

Potom je objasnio kako utjecati na to da cijene budu drugačije. Naime, kako kaže, Vlada bi trebala obavijestiti sve one koji imaju neprirodno visoke cijene te bi trebala odrediti otprilike cijene artikala i prozvati one sve koji se ne drže tih okvira.









Tržište je stalni problem, ali je tržište, takvo kakvo je, rekao je sindikalist, dodavši da vlada može neke cijene ograničiti dok ne počne utjecati na proizvodnju.

“Na vitalnim proizvodima može intervenirati”, rekao je i dodao da bi “crne liste polučile uspjeh te da bi to trebalo napraviti.

“Ako ima volje, ima i načina”, rekao je.









‘Nemam sijede, izgleda da je genetika’

Ribić prokomentirao i svoj odlazak u mirovinu.

“Nemam sijede, izgleda da je genetika. S obzirom na to kakav sam posao radio, trebao bih izgledati i drugačije, ali, eto, genetika”, rekao je Ribić.