‘BIO SAM PRISILJEN OPOMENUTI GA JIU JITSU ZAHVATOM!’ Bh. ambasador Bitanga vrijeđao, Šipina mu skočio za vrat: ‘Da sam ga želio udaviti, učinio bih to drugačije’

Autor: Dnevno.hr

Ambasador Bosne i Hercegovine Mato Zeko prije nekoliko dana pismenim je putem obavijestio Ministarstvo vanjskih poslova da je u Ambasadi BiH u Jordanu koju on predvodi došlo prvo do verbalnog, pa onda i do fizičkog obračuna između visokorangiranih zaposlenika Satka Bitange (ministar savjetnik) i Nenada Škipine (savjetnik).

Na osnovu dopisa koje je Zeko uputio nadležnom ministarstvu, a u koji je uvid imao portal Inforadar, do incidenta je došlo u momentu kada je ministar savjetnik Bitanga saznao da savjetnik Škipina hitno putuje u Sarajevo zbog popravka informatičke opreme.

“Bitanga je nakon toga otpočeo s verbalnim uvredama kako veleposlanika tako i savjetnika Škipinu, pri tome bezobzirno izmišljajući razne insinuacije, kao i stalnim ponavljanjem kako je on jedini profesionalac u diplomaciji, pritom očigledno svjesno izazivajući već incident iz samo njemu znanih razloga. Veleposlanik svjestan činjenice da ovakvi incidenti ne idu u prilog nikome, a poznavajući i činjenicu da ministar savjetnik Bitanga uglavnom ide na verbalno vrijeđanje kako nadređenih, tako i poznanika, nije želio reagirati, pri tome ne želeći uopće ulaziti u polemiku”, stoji u dopisu.





Bitanga nastavio vrijeđati, pa ga Škipina uhvatio za vrat

No, kako stoji u nastavku pisma – verbalne uvrede koje je Bitanga iznosio su nastavljene, pa je u jednom momentu savjetnik Škipina reagirao tako da je Bitangu uhvatio za grkljan.

Dvojicu zaposlenika ambasade je razdvojio ambasador, a u svom dopisu naglasio je da je do sličnih situacija (verbalnih okršaja) dolazilo i ranije.

U dopisu ističe i to da smatra da događaju ne treba davati publicitet, pa tako ni za N1 Zeko nije bio voljan pretjerano opširno govoriti o incidentu.

“Radim puno bitnije stvari. To se desilo, ja nastojim da se smiri i smirilo se… To su djelatnici Ministarstva vanjskih poslova, neka oni odrađuju svoj dio posla. Meni je puno bitnija ekonomska i kulturna diplomacija”, naveo je Zeko za N1.

‘Da sam ga želio udaviti, učinio bih to na potpuno drugi način’

A Ministarstvu vanjskih poslova pisao je i jedan od aktera nemilog događaja, Nenad Škipina. Nakon svog opisa kompletnog događaja, osvrnuo se i na način na koji se sve završilo.

“Nakon takvih izjava i drskog ponašanja i iznesenih laži, od strane Bitange, ustao sam i uhvatio ga za vrat uz riječi da je dosta takvog ponašanja. Povreda mog dostojanstva od strane imenovanog je ponavljana u više navrata, a da nisam izazvao takvo ponašanje i bez ikakvog reagiranja od strane MIP BiH, te sam bio prinuđen da ga opomenem upotrebom zahvata džiu-džice, koji je bio krajnje kontroliran, jer sam majstor ove borilačke vještine. Da sam želio da ga udavim ili povrijedim, učinio bih to na potpuno drugi način”, napisao je Škipina.









O odgovoru kojeg su dobili iz Ministarstva vanjskih poslova Zeko nije bio voljan govoriti.

“Neka odrade svoj dio posla. Za mene je to završena priča”, poručio je ambasador Bosne i Hercegovine u Jordanu.