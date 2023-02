‘BIO SAM PIJAN, ZA POLA NEMAM POJMA’ Optužen sudac koji je s prijateljima izvukao tri milijuna eura: ‘Sve je istina, svi to rade’

Autor: Dnevno.hr

Bivši sudac Trgovačkog suda u Zagrebu Mihael Kovačić, dvoje bivših stečajnih upravitelja Branko i Iva Petanjek, te još deset osoba bliskih sucu optuženi su za stečajni kriminal koji je, tvrdi se, trajao od sredine 2008. do veljače 2021. kada su svi uhićeni u velikoj policijskoj akciji.

USKOK u optužnici koju je podigao pred Županijskim sudom u Zagrebu navodi da je Kovačić sve te godine zlorabio svoju poziciju stečajnog suca i izvlačio novac iz stečajeva. Zakidao je, tvrde, tako i dužnike i vjerovnike, zgrčući sebi i svojoj obitelji bogatstvo. U tome su mu pomagali stečajni upravitelji, te prva suradnica na sudu koja je s njim optužena.

USKOK tvrdi da su Kovačić i njegovi suradnici nezakonito zaradili najmanje 3.094.337,20 eura, dok su stečajni dužnici oštećeni za oko 3.540.848,68 eura. Financijskom istragom utvrđeno je da si je Kovačić isplatio 573.156,36 eura, dok su ostali podijelili preostali iznos izvučen iz stečajeva.





Ukradenim novcem, navodi se u optužnici, kupovale su se nekretnine, automobili i vrijednosni papiri, a kroz razna ulaganja čak je i uvećano nezakonito stečeno bogatstvo.

Podsjetimo, Kovačić je nakon što je uhićen istražiteljima priznao krivnju. Kovačić je tvrdio da se ne sjeća svega jer je većinu vremena bio pijan, pisao je tada Večernji.

“To što ste napisali i za što me sumnjičite, to je sve istina. No ja za pola toga nemam pojma da se događalo jer sam bio više pijan nego trijezan”, kazao je uhićeni sudac. Branio se da to što je on radio rade svi, a istražiteljima je navodno i napomenuo da im je dugo trebalo da ga razotkriju.

Među uhićenima su bili voditeljica pisarnice tog suda Aleksandra Mažić te nekoliko stečajnih upravitelja, kao i supruga suca Kovačića, Ivanka Kovačić, njihov sin Patrik Kovačić, brat Jurica Kovačić, nećak Ivan Prpić, te partner Kovačićeve sestre Krunoslav Haramustek. Sa suradnicom Mažić su uhićeni i njezin suprug Andrija Mažić te brat Nenad Rajković i majka Branka Rajković, pisao je tada Večernji list.