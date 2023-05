‘BIO JE ZALJUBLJEN, SVI SU GA IZBJEGAVALI!’ Vučić o monstruoznom činu u Srbiji: ‘On je to objasnio na čudan način’

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić obraća se javnosti nakon masakra Koste K. u osnovnoj školi u Beogradu u kojoj je ubijeno osam učenika i potir.

Vučić se javnosti obraća u zgradi Generalnog tajništva predsjednika Srbije.

Vučić je na početku rekao da se ovo nije dogodilo u povijesti Srbije. Izrazio je sućut obitelji poginule djece i radnika škole.

“Srbija je ujedinjena u tuzi, nikad veća. Ali i u tuzi moramo sagledavati uzroke, odgovornost i rješenja da nam se ovako nešto, ma koliko bilo nepredvidivo, da se broj takvih užasnih incidenata smanjuje”, rekao je.

“Nisam žurio s izjavama, sagledavamo gdje je sve sistem pogriješio, gdje je odgovornost svakoga od nas. Roditeljima djecu vratiti ne možemo. Dječak, od ovog trenutka se nalazi na posebnom mjestu, bit će smješten u posebnom djelu klinike za psihijatriju. Otac je uhićen kao vlasnik oružja koje je očigledno nepropisno držao, privedena je i majka”, rekao je.

“Zbog mnogo laži na društvenim mrežama kao predsjednik Srbije dužan sam govoriti o pravim uzrocima, pravoj odgovornosti. Ovo je jedna od tri najbolje škole. Policijski službenici obavili su posao i prije zločina, bili su i prije nastave tamo. Policajka je pitala ima li što sporno, ne rutinski. Osiguranje u školi je bilo dobro. Čovjek iz osiguranja škole je čak razmjenjivao poruke s dječakom, volio ga je. Bio je dobri duh škole. Ja ne mogu govoriti o imenima, moram čekati tužitelje, takav je zakon”, rekao je.

“Doći ću i do naše odgovornosti i onoga što moramo poduzeti. Ovo su dobrostojeći roditelji, u svakom smislu uzorni, creme de la creme društva”, rekao je.

“Otac je bio uzoran liječnik. Dječak je u svojoj izjavi pokazao da je planirao sve. On je to na čudan način objasnio. To ne možete objasniti nikome od onih tko je izgubio djecu. Ne izmišljajte da je prijetio bombama, nije prijetio. On je razmišljao baciti molotovljeve koktele da nitko ne ulazi dok ne završi strašan masakr. Međutim, uplašio se kod prvog molotovljevog koktela pa je odustao. Ne izmišljajte da ima smjena za bogate i siromašne. On je molio premještaj u drugi razred gdje je imao trojicu prijatelja, u prošlom razredu su ga svi izbjegavali. Rekao je da ga nisu roditelji tukli, da su samo tražili od njega stalno bolje rezultate. I da se slabije rezultate pružao otkad je zaljubljen. Ni u tom razredu ga nisu prihvatili jer je drugačiji i onda se odlučio na monstruozan čin, to je pripremao”, govori Vučić.

“On je čekao dan i pripremao se za to. Bio je u streljani s ocem, koristio je pištolj od 9 milimetara. Prema saznanju, dopalo mu se i bio je dobar strijelac. Kada govorite o nasilju, jedanput je dobio ćušku”, rekao je.