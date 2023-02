‘BIO JE U OBLIKU OSMEROKUTA, ŽICE SU VISJELE S NJEGA!’ Drama u Americi, srušen još jedan nepoznati objekt: ‘Zaslužujemo više odgovora nego što ih mi imamo’

Vojska Sjedinjenih američkih država poručila je kako je oborila još jedan objekt na velikoj nadmorskoj visini iznad jezera Huron, prema američkom dužnosniku i izvoru iz Kongresa upućenom u to pitanje.

Ovo je već treći dan zaredom da je neidentificirani objekt oboren iznad sjevernoameričkog zračnog prostora. U subotu je iznad sjeverne Kanade oboren neidentificirani objekt. U petak je američki F-22 oborio neidentificirani objekt u zračnom prostoru Aljaske.

Kako je senator Jacka Bergmana iz Michigana potvrdio na Twitteru, danas poslijepodne po lokalnom vremenu borbeni avion F-16 oborio je još jedan neidentificirani objekt. Ovog puta obaranje se dogodilo iznad jezera Huron u Velikim jezerima.

“Danas sam bio u kontaktu s vojskom u vezi s operacijama diljem regije Velikih jezera. Američka vojska srušila je još jedan objekt iznad jezera Huron. Cijenim odlučnu akciju naših borbenih pilota. Američki narod zaslužuje mnogo više odgovora nego što ih mi imamo”, objavio je

Kako javlja CNN, objekt je letio na visini od oko 6000 metara i spremao se preletjeti iznad jezera Huron kada je “neutraliziran”. Objekt je bio oblika osmerokuta s “žicama koje su visjele s njega” i čini se da nije nosio nikakav teret, rekao je izvor za CNN. Iako zasad nema naznaka da je objekt imao mogućnost nadzora, to još nije isključeno.

I’ve been in contact with DOD regarding operations across the Great Lakes region today.

The US military has decommissioned another “object” over Lake Huron.

I appreciate the decisive action by our fighter pilots.

The American people deserve far more answers than we have.









— Rep. Jack Bergman (@RepJackBergman) February 12, 2023