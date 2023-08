Bio je ministar obrane, ali ne ide na proslavu Oluje: ‘Nemam ja želudac za to’

Proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja te 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja održat će se 5. kolovoza u Kninu, gdje su u tijeku završne pripreme.

Organizacijski odbor za obilježavanje Oluje pozvao je u ponedjeljak branitelje i građane da u što većem broju dođu u Knin.

Zbog nevremena proslava na središnjem kninskom trgu

S obzirom na lošu vremensku prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda, prema kojoj su izgledni pljuskovi s grmljavinom, a moguće i olujno nevrijeme, središnja svečanost održat će se na Trgu dr. Ante Starčevića, koji će biti dijelom natkriven kako bi se program mogao nesmetano odvijati i pratiti.

U ranim jutarnjim satima, od 6:30 sati, održat će se tradicionalna budnica ulicama grada Knina, a dolazak uzvanika i sudionika očekuje se do 9 sati.

Na Trgu kod Spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 od 9:20 sati odat će se počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijence će položiti predstavnici obitelji poginulih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja u VRO Oluja, HRVI, ratni zapovjednici i predstavnici udruga iz Domovinskog rata, a potom i najviši državni dužnosnici te predstavnici županija i gradova.

Obraćanje državnog vrha i časnika HV-a

Središnja svečanost počinje u 9:40, a podizanje zastave na Tvrđavi pratit će se putem videozida na Trgu. Predviđeno je da zastavu podižu predstavnici hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata, njih 12, u nazočnosti počasnog postroja MUP-a i pripadnika Počasno-zaštitne bojne OSRH-a.

U sklopu programa predviđena su obraćanja predsjednika Republike, Hrvatskog sabora i Vlade, a u ime hrvatskih branitelja kao prvi govornik obratit će se djelatni časnik HV-a, dragovoljac iz 90-e i pripadnik legendarnih Tigrova. Tijekom svečanosti čita se i povjesnica VRO Oluja te imena 244 poginulih i nestalih u VRO Oluja.

Taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme moći će se razgledati na parkiralištu kod Autobusnog kolodvora od 11 do 16 sati, u poslijepodnevnim satima predviđen je doček maratonaca i biciklista te potom i moto defilea, a organizirana je i podjela vojničkog graha za sve koji će biti na proslavi toga dana u Kninu.

“Pozivamo sve da toga dana izvjese hrvatske zastave i proslave našu najveću pobjedu diljem naše domovine”, javlja Ministarstvo branitelja.

Hebrang: Dobio sam poziv, to na moj želudac loše djeluje

Andrija Hebrang, ratni ministar zdravstva, načelnik Ratnoga saniteta, kasnije i ministar obrane, nekadašnji potpredsjednik HDZ-a jedan je od bivših državnih dužnosnika koji su bili aktivni sudionici tijekom Domovinskog rata i svakako bi se očekivalo da bude gost na obilježavanju Oluje.









No, on na te proslave ne ide.

Za Dnevno.hr je potvrdio, dobio je poziv od MORH-a da prisustvuje kao ratni ministar. No, ljubazno je zahvalio.

“Hvala na pozivu ali obilježavanje najveće hrvatske pobjede na kojem bi mogao sudjelovati netko iz SDSS-a može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje starijeg čovjeka. Pa oni i u Škabrnju vode potpredsjednicu Vlade iz redova SDSS-a. To na moj želudac loše djeluje”, rekao nam je Hebrang.

‘Većeg poraza Hrvatska nije mogla doživjeti’

Kaže, ne gleda ni prijenos iz Knina putem televizije.

“Kada vam kažem da u prvih pet govornika četiri nisu sudionici Domovinskog rata, većeg poraza Hrvatska nije mogla doživjeti”, aludira Hebrang na to da su među glavnim govornicima premijer, predsjednik RH i predsjednik Sabora, koji se, uzgred rečeno, međusobno otvoreno ne podnose.

Svađa ide do te mjere da je predsjednik Zoran Milanović na prijem ratnih zapovjednika 4. kolovoza na Kninskoj tvrđavi pozvao ministre Marija Banožića, Davora Božinovića i Tomu Medveda, no oni neće doći. Vlada će umjesto njih poslati predstavnika Ministarstva branitelja. Pravdaju se, ministri imaju ranije zakazane aktivnosti, no sasvim je jasno da jedan Banožić, koji s predsjednikom razmjenjuje uvrede već neko vrijeme, ni za živu glavu ne bi došao na njegov prijem.

Uvreda za Domovinski rat

Kako na sukobe u državnom vrhu gleda Hebrang?

“To su ljudi kojima nije stalo do Hrvatske, koji se nisu uključili u obranu zemlje. Premijer i predsjednik Hrvatsku ugrožavaju svojim svađama. Oni su u Vladi i državi zbog drugih interesa. Tragično je da to ne prepoznaju birači, a još malo će im izborni spavači dati podršku. Hrvatska je zbog njihove svađe na tapeti ismijavanja cijelog svijeta. Nemamo na vrijeme imenovane veleposlanike, čelnika obavještajni zajednice i drugi nam se sprdaju. Kada takva dvojica govore na obljetnici najveće bitke svih bitaka u Hrvatskoj povijesti, to je uvreda za Domovinski rat”, zaključuje.