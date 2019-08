Bio je kandidat za predsjednika HDZ-a, a uskoro bi mogao postati Sanaderov cimer!

Autor: 7dnevno

Kada su u svibnju ove godine, neposredno pred Europske izbore, utjecajni inozemni mediji objavili vijest kako je naš premijer u igri, čak i za šefa Europske komisije, u vrhu HDZ-a su počele tajne pripreme oko izbora Plenkovićeva nasljednika. I sam Andrej Plenković je bio u velikoj dilemi koga, ako mu se posreći i ode u Bruxelles, ostaviti za svoga nasljednika.

Iz krugova bliskih HDZ-u, u gotovo svim kombinacijama, kao najozbiljnija opcija se spominjao predsjednik Hrvatskog sabora i najbliži suradnik premijera Plenkovića, Gordan Jandroković. No, u finišu izborne kampanje za EU izbore, situacija se bitno promijenila, o čemu je prvi pisao upravo naš tjednik. Naime, na velikom predizbornom skupu HDZ-a u Ciboni, samo nekoliko dana pred spomenute izbore, na kojem su bili prisutni i njemačka kancelarka Angela Merkel i Manfred Weber, tada vodeći kandidat pučana za predsjednika Europske komisije, atmosfera u dvorani bila je poprilično mlaka, gotovo kazališna, sve dok se mladi Karlo Ressler, nositelj HDZove euroliste u svom govoru nije dotakao Bleiburga, naglasivši da se sredinom svibnja svake godine prisjećamo „žrtava nevinih hrvatskih civila i zarobljenika ubijenih nakon Drugog svjetskog rata iz mržnje i osvete, bez ikakvog suđenja“.

Resslerovo spominjanje Bleiburga zapalilo je HDZ-ovce koji su ga nagradili dugim i glasnim pljeskom. I ako je do tada Ressler među nekim prisutnima u Ciboni slovio kao ‘tatin’ odnosno ‘očuhov sin’ (misli se na njegova očuha Vladimira Šeksa) ili pak politički ‘žutokljunac’, od tog trenutka kada je spomenuo Bleiburg i žrtve nevinih hrvatskih civila i zarobljenika ubijenih nakon Drugog svjetskog rata iz mržnje i osvete, bez ikakvog suđenja, Ressler je postao, bez sumnje, bar u tome trenutku, njihov miljenik. Brojni izvjestitelji s toga predizbornog skupa su primijetili da su članovi HDZ-a na tom predizbornom skupu još samo nekoliko puta vrlo burno reagirali.

‘Svi smo mi pred Bogom i zakonom jednaki’

Primjerice, kada se dvoranom orila Thompsonova pjesma „Lijepa li si“ ili nakon što je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković u svom govoru spomenuo bleiburške žrtve te naglasio Domovinski rat, branitelje i Franju Tuđmana kao temelje hrvatske države. Drugim riječima Plenković se u finišu eurokampanje vratio na ‘klasične’ HDZ-ove teme kako bi mobilizirao i svoje sigurne birače i one koji inkliniraju prema Hasanbegoviću i Suverenistima, te ih motivirao da izađu na izbore i zaokruže njegovu listu.

U tom trenutku, u Plenkovićevoj glavi, uz Gordana Jandrokovića kao njegovog možebitnog nasljednika na čelu HDZ-a, u slučaju da on ode u Bruxselles, kako su pisali ugledni svjetski mediji Financial Times i Picolo, počelo je cirkulirati i ime tadašnjeg ministra uprave i političkog tajnika HDZ-a Lovre Kuščevića. Naime, Kuščević u tom trenutku, nije bio spominjan niti u jednoj aferi, a njegove dionice nakon spomenutog HDZ-ova predizbornog skupa u Ciboni su porasle, kao vrlo izglednog kandidata za budućeg predsjednika HDZ-a u slučaju Plenkovićeva odlaska u Bruxelles, o čemu je prvi pisao naš tjednik. Sam ministar Kuščević je svojedobno u jednoj svojoj životnoj ispovijesti za medije o sebi rekao kako misli da je tipičan primjer temperamentnog, vrlo druželjubivog i prijateljski nastrojenog Dalmatinca.

Uz Milijana Brkića jedan je od rijetkih istaknutih HDZ-ovaca koji često pozdravlja sa ‘hvaljen Isus’. Novinarima je odgovorio i zašto: ‘Sa ‘hvaljen Isus’ pozdravljam još od djetinjstva. Naime, ja sam vrtić pohađao kod časnih sestara u Nerežišćima na Braču, bio sam ministrant dok sam bio u dječačkoj dobi. Imam sve kršćanske sakramente. Danas sam praktični vjernik i pozdravljam u skladu s tradicijom i običajima hrvatskog naroda, naročito mog otoka Brača’. Na novinarsko pitanje je li se njegovo svojedobno glasanje za Istanbulsku konvenciju kosi s njegovim svjetonazorom, Kuščević je odgovorio: „To je glasovanje, kao i svako moje glasovanje na sjednici Vlade Republike Hrvatske, bilo po savjesti. Smatram da je bit Istanbulske konvencije sprečavanje nasilja nad ženama, djecom i ugroženim skupinama i mislim kako će Istanbulska konvencija tome i pridonijeti. Uostalom, svi smo mi i pred Bogom i pred zakonom jednaki i nije dopustivo nekoga zlostavljati zbog njegove različitosti“.

U jednom trenutku slovio je za idealnog Plenkovićeva nasljednika

Ministar Kuščević je pri tome još naglasio kako je Hrvatska demokratsko društvo i za tu demokraciju smo se borili stoljećima. „Zahvaljujući velikoj žrtvi hrvatskih branitelja, izborili smo se za nju i ne mislim da netko nekome može zamjeriti što je glasovao na jedan ili drugi način. Nije manje vrijedan onaj koji je glasovao ‘za’ od onog koji je glasovao ‘protiv’. Dopušteno je da svatko ima svoje mišljenje i može ga slobodno izreći“, rekao je tom prigodom ministar Kuščević.

Podsjetimo, tadašnji ministar Kuščević je izazvao i pozornost javnosti kada je u ime Vlade prisustvovao središnjoj komemoraciji u povodu 74. godišnjice bleiburške tragedije i tim povodom izjavio: „Komemoracija je prilika da pokažemo jedinstvo i poklonimo se svakoj nevinoj žrtvi – a bilo je tu i četnika, Bjelorusa, Rusina… Idemo dati počast i pomoliti se za njihove duše, kao i za duše zločinaca koji su počinili to nedjelo“, kazao je Kuščević. Pohvalio se da je upravo za HDZ-ove vlasti uvedeno pokroviteljstvo nad Bleiburgom te da je prije tri godine ponovno uvedeno nakon što ga je SDP-ova vlast bila ukinula.

Nakon Bleiburga u jednoj žestokoj polemici s Mostovcem Nikolom Grmojom izjavio je da su partizani bili častan dio hrvatske povijesti, izuzev onih koji su činili zločine od Bleiburga do Golog otoka. „Živimo u prošlosti jer su zločini ostali zatrpani i neotkriveni“, smatra Kuščević, a pohvalio se i detaljem iz obiteljske povijesti: „Sestra pokojnog oca sa 17 godina poginula je u Narodnooslobodilačkoj borbi kod Širokog Brijega, a moj brat odlikovan je medaljom za sudjelovanje u Oluji. Oboje su se borili za slobodu, ali greška je to što je partizanima stavljena petokraka jer sestra mog oca u rat je krenula s krunicom.“ Upravo takav Kuščević s jasnim stavovima, koji pozdravlja sa ‘hvaljen Isus’, osuđuje sve zločine nad nevinim žrtvama bio je u tome trenutku idealan nasljednik Andreja Plenkovića, ukoliko bi on otišao u Bruxelles, smatrale su tada osobe bliske aktualnom premijeru.

Ima neka simbolična veza između Kuščevića i Sanadera

A onda je, nakon što je naš tjednik 7Dnevno na naslovnici objavio tekst pod naslovom: ‘Kuščevića za predsjednik HDZ-a, a Jandrokovića za premijera’, sve krenulo po zlu za bivšeg ministra uprave i bivšeg glavnog tajnika stranke. Počele su se redati afere za aferom oko njegovih nekretnina u Nerežišću na Braču, muljanja s POS-ovim stanovima, protuzakonite prenamjene zemljišta i da ne nabrajamo, iz kojih se Kuščević nije mogao izvući. I unatoč činjenici da ga je premijer Plenković dugo štitio, na koncu je popustio pod medijskim pritiskom, pa je Kuščević bio primoran podnijeti ostavku na mjesto ministra uprave i mjesto političkog tajnika HDZ-a.

No, to je bio samo početak njegova neslavnog kraja, jer se Kuščević pod teretom silnih afera gotovo preko noći, od favorita za Plenkovićeva nasljednika prometnuo u ozbiljnog kandidata za Sanaderova cimera. Kad već spominjemo bivšeg premjera i predsjednika HDZ-a a sadašnjeg remetinečkog uznika Ivu Sanadera, nedavno je na godišnjicu Sanaderove političke abdikacije u RTL-ovoj emisiji ‘Potraga’ objavljen jedan zanimljiv detalj. U prilogu je scena iz 2006. godine u kojoj vidimo Sanadera, tadašnjeg premijera, kako otvara školu na Braču, a pored njega u bijelom odijelu stoji mladi načelnik Lovro Kuščević.

„Sanadera možda više nema, ali Kušević je, eto, s načelničke pozicije napredovao u ministarsku. Trenutno ga mori problemčić u kojem već gotovo dva tjedna ne može objasniti porijeklo svoje imovine ni afere koje je o njemu otkrio Telegram“, prokomentirala je taj zanimljiv detalj novinarka Silvana Menđušić. Od tada pa do danas prošla su nepuna dva mjeseca, u kojima se za Lovru Kuščevića sve stubokom promijenilo. On više nije ministar uprave, a mogao bi se opet naslikavati s bivšim premijerom Sanaderom, ali ovaj put ne na otvaranju škole na Braču, nego u zagrebačkom Remetincu.

Pogotovo što je ovih dana, po nalogu Uskoka policija pretresla njegove nerežiške dvore. Bivšem ministru uprave ozbiljno prijeti kazneni progon zbog sumnje da je na nezakonit način stekao i povećao vrijednost svoje imovine, kao i imovine njemu bliskih osoba. Naime, policija i USKOK u provedenim izvidima očito su prikupili dovoljno podataka koji su osnažili početne sumnje, iznesene u mnogobrojnim medijskim člancima o načinu na koji se taj istaknuti HDZ-ovac i prijašnji načelnik Općine Nerežišća obogatio.