Bio je čudo od djeteta u Jugoslaviji, a onda je najednom nestao: Zvali su ga novi Tesla

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Mediji su ga prozvali novim Teslom, o čudu djeteta napravljene su brojne emisije, snimani dokumentarci, a onda je nestao.

Miodrag Mimi Mićić naučio je čitati s dvije godine, a prije nego je krenuo u školu, pročitao je kemiju za osmi razred. Bio je dijete genijalac i od nižih razreda pokazivao je nevjerojatan talent za tehniku i prirodne znanosti, toliko da mu je s 14 godina bilo dopušteno da upiše fakultet.

U to vrijeme na dva kanala TV Beograd gostovala su dva vunderkinda: Mimi, mali genije za tehniku i znanost i Stefan Milenković, čudo od djeteta i maestro na violini.

Ponos bivše Jugoslavije

Bili su ponos SFRJ. Mićića su mediji pratili sve do fakulteta, no za njega nije bilo mjesta na Sveučilištu u Beogradu.

On danas živi u Kaliforniji i radi kao redovni profesor na Cerritos College u Norwalku i konzultant u više tvrtki. Studenti ga od milja zovu profesor Miki, a on kaže da je ostvario skoro sve dječačke snove.

U SAD stigao s dva kofera i malo novca

U Ameriku je 1998. stigao bez ičega, s dva kofera i manje od 1000 dolara u džepu, a za 25 godina postao doktor znanosti, redovni profesor i šef katedre, potpredsjednik multinacionalne kompanije, komercijalni pilot i certificirani instruktor letenja.









Putuje, ima kuću, jahtu, avion, automobile i suprugu, a najviše je zauzet kao novopečeni tata – u travnju 2023. dobio je kćerkicu pa trenutno ne drži divlje mačke kao kućne ljubimce. Iako mu novac ne znači mnogo, zahvaljujući novcu ima sve što je želio kao čudo od djeteta u SFRJ. Kako danas izgleda ovaj ‘mali beogradski genije?’.

“Taj dječak ima iste interese kao prije 40 godina, malo je narastao, ali sve drugo je isto. Igračke su mu također malo narasle. Ni tada, a ni sad nisam se smatrao genijem nego osobom sa širokim spektrom interesa. Kemija, fizika i tehnika su mi profesija”, rekao je Mimi za Nova.rs.

U školi nije imao podršku

Stariji ljudi se sjećaju kako je na televiziji objašnjavao stvari koje nisu razumjeli ni odrasli. Već je s devet godina slušao analitičku kemiju i sa studentima radio eksperimente. Nije se umislio iako su ga uspoređivali s Teslom ili Da Vincijem.









Nažalost, u osnovnoj školi nije imao podršku nastavnika, bilo mu je dosadno na satu, trpio je vršnjačko nasilje i promijenio školu.

“Nastavnici me nisu gledali kao čudo, već čudovište od djeteta koje odstupa od prosjeka i gledali su kako da me vrate natrag. Kada sam u petom razredu išao na državno natjecanje iz astronomije i biologije, dobio sam ukor zbog izostanka”, rekao je.

Srednju tehničku školu završio je za manje od dvije godine, upisao se na studij fizike kao redovan student i na Politehničku akademiju – Višu metalsku školu kao izvanredan. Akademsku karijeru je započeo kao stručni suradnik-pripravnika Fakultetu za fizičku kemiju u Beogradu gdje je, iako je bio najbolji student, odbijen za mjesto asistenta. Smatra da su mu time napravili uslugu.

‘Moj odlazak je bio najbolji za Srbiju i svijet’

“Nisam bio najbolji student, imao sam i šestice iz predmeta koji me nisu zanimali. To što nisam primljen za asistenta pripravnika natjeralo me da odem i postanem ono što jesam danas. Da sam ostao u Beogradu, ne bih napredovao u struci i u karijeri, ali i na osobnom planu, ne bih se bavio svojim hobijima, niti bih bio ni približnih financijskih mogućnosti. Moj odlazak bio je najbolji za mene, za Srbiju i za cijeli svijet“, kaže Mimi.

2001. godine postao je doktor fizičko-kemijskih znanosti, na Sveučilištu u Miamiju bio je student doktorskih znanosti i asistent za opću kemiju i fizičku kemiju, tamo je doktorirao 2002. i dobio posao u Nacionalnom laboratoriju američkog ministarstva energetike u državi Washington.

2015. godine postao je komercijalni pilot, a 2016. i nastavnik letenja. Paralelno je studirao biznis i ekonomiju, a od 2012. je profesor na Cerritos College te je u međuvremenu postao redovni profesor i šef odsjeka za inženjersku tehnologiju.

Mimi smatra da ne bi ništa napravio da je ostao u Beogradu.

„Pogledajte genetičara Miodraga Stojkovića koji se vratio, pokušao nešto napraviti i na kraju odustao. Sredina je takva bila, a takva je ostala – sprječava svako odstupanje od tradicije i ne prihvaća ništa novo. Tako je danas u većem dijelu Europe i EU. Čim netko nešto pokuša napraviti, odmah ga lupaju u glavu, a to je još izraženije u Srbiji. Ja ne bih nigdje stigao i ništa ne bih napravio da sam ostao u Srbiji i Europi.“

Za sebe kaže da nikad neće u penziju, no trenutno nema znanstvenu suradnju s institucijama u Srbiji.

‘Amerika mi je dala sve’

Činjenica je da mu je Amerika mnogo toga omogućila i pružila.

“SAD, zemlja čiji sam državljanin, dala mi je krila. To je jedino mjesto gdje netko može doći praktično bez ičega i postići onoliko koliko je zainteresiran i prema svojim mogućnostima. Ljudi su u SAD-u raspoloženi da vam pomognu zato što kroz vaš uspeh i oni možda profitiraju, a u Europi, Srbiji i regiji dominira ljubomora i želja da vas povuku nazad. U SAD-u je dopušteno sve što nije eksplicitno zabranjeno, sve je jednostavnije i lakše. Ostvario sam svoje želje i osnovao obitelj. Američki san je moguć. U Europi ste uvijek gastarbajter, a u Americi su me ljudi prihvatili, imam veliki broj prijatelja, na moju tradicionalnu rođendansku proslavu dođe obično 50–70 ljudi”, rekao je.

Dobro je popunio i imovinsku karticu. Otplatio je kuću s pogledom na obalu od 325 kvadrata, ima stan u najužem centru Las Vegasa od oko 120 kvadrata, avion Piper Cherokee 180, motornu jahtu i gliser, električni Mercedes i još nekoliko automobila i motocikala.

No, najvećim uspjehom smatra svoju ženu i kćer koja je dobila srednje ime po njegovoj pokojnoj majci. Kao najveći poslovni uspjeh smatra bivše studente, a danas uspješne stručnjake.

Beograd mu je sve dalji i dalji

Kaže da u Beograd sve rjeđe dolazi.

“Sa smrću mojih roditelja svaki razlog mog daljeg boravka ili dolaska u Srbiju prestao je postojati”. Zna mnogo ljudi koji su se vratili u Srbiju kao umirovljenici, a većina se debelo pokajala, ali o tome ne žele govoriti.

“Nisam mogao birati gdje sam rođen, ali mogu birati gdje ću živjeti”, rekao je za Novu.rs.