‘BILOGORSKI MAD MAX’ OSLOBOĐEN: Najosuđivaniji Bilogorac prvi put u životu dočekao ovakvu presudu

Autor: Dnevno.hr

Nenad Vukašinović (53) zvani ”Talijan”, ”Divlji Neno” pa čak i ”Bilogorski Mad Max” iz Prgomelja nedaleko od Bjelovara. ovih je dana na Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Bjelovaru – oslobođen.

Vukašinović je tijekom godina sakupio gotovo stotinu prekršajnih predmeta čime je zaradio epitet najosuđivanijeg Bilogorca.

U ovoj oslobađajućoj presudi stoji da je Vukašinović optužen da je 26. listopada 2020. godine u Štefanju oko 10.35 sati zatečen kako upravlja Volkswagen Golfom u vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom ”B” kategorije, no tehnički to nije bila istina, a što je i dokazano u postupku.

‘Policija me nije zatekla na prometnici’

“Bio sam tada na razgovoru s načelnikom Općine Štefanje radi pomoći za obnovu obiteljske kuće koja je slučajno izgorjela prije nekog vremena. Po nekoliko Općina sam tražio pomoć i sakupljao dokumentaciju kako bi dokazao svoju štetu i dobio pomoć za obnovu kuće. Ondje sam se zatekao s osobnim automobilom, ali niti u jednom trenutku policija me nije zatekla na prometnici i nisam zaustavljen u kontroli prometa. Vozilo je bilo parkirano ispred zgrade Općine i policijski službenici su se pojavili pored vozila dok sam završavao razgovor s načelnikom. Kada sam se približio autu službene osobe su me samo upitale čije je to vozilo, a ja sam kazao da se njime koristim”,iskazao je Vukadinović na sudu, a prenosi Bjelovar.live.

Policajac potvrdio Vukašinovićev iskaz, dovoljno za oslobađajuću presudu

Tu je tvrdnju potkrijepio i policajac, što je bilo dovoljno za oslobađajuću presudu. Rekao je da okrivljenika dobro poznaje kao čestog prekršitelja u prometu, no sjeća se da se u konkretnoj situaciji radilo o tome da ga je zatekao na parkiralištu. a ne u prometu. Uz njega su bili službenici Carinske službe koji su prema njemu postupali u odnosu na gorivo.

Naime, njihovo je postupanje bilo vezano za nezakonito posjedovanje neke vrste goriva u osobnom autu.

Sud je zaključio da se s razlogom postavlja pitanje imaju li Carinski službenici imaju ovlaštenje utvrđivati protupravne radnje iz prometa prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ili takvo ovlaštenje imaju isključivo policijski službenici koji su obučeni za rad vezano za prometne propise.

U tom se smislu ukazuje istinitom obrana okrivljenika koji kaže da ga policija nije zatekla u prometu u vrijeme kada mu to nije bilo dozvoljeno. To je bilo dovoljno da Vukašinović dobije oslobađajuću presudu.