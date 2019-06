Zagreb, 110119. Cesarceva, Kuca Europe. Organizatori inicijative Dostupnost do stana, predsjednik Kordinacijskog odbora drustva i udruga Hrvatske poste i Hrvatskih telekomunikacija Zelimir Manenica te europska parlamentarka Biljana Borzan predstavili projekt za sufinanciranje ugradnje dizala u viseetazne stambene gradjevine iz fondova EU. Na fotografiji: Biljana Borzan. Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Biljana Borzan: ‘HDZ-ovo biračko tijelo nije sklono kažnjavati HDZ ‘

Autor: Dnevno

Zastupnica u Europskom parlamentu, SDP-ovka Biljana Borzan, gostovala je u emisiji N1 “Studio uživo”, gdje je govorila o predstojećim predsjedničkim izborima.

Dotaknula se ponajprije Kolinde Grabar-Kitarović i Zorana Milanovića. Govoreći o kandidaturi aktualne predsjednice, Borzan je rekla da, sudeći po onome što se govori u nekim krugovima koji su joj bliski, da ona ima određene rezerve o svojoj kandidaturi.

Kada je riječ o Milanovićevoj kandidaturi, Borzan je rekla da su u Predsjedništvu odluku o njegovoj kandidaturi donijeli jednoglasno.

“Istraživanje javnog mnijenja pokazuje da je (za SDP) on najbolji kandidat. Predsjednica je još favorit, a kampanja još nije ni počela. Od svih protukandidata iz stranke, on veoma odskače. Kolege koji su bili u anketi rekli su da i nisu pretjerano zainteresirani za tu ulogu. A on jest”, objasnila je Borzan.

Za Milanovića kaže da je čovjek koji u politici ima iskustva kao malo tko u Hrvatskoj.

“Pokazao je da zemlju može voditi u vrlo teškim uvjetima, a i zastupa dobre vrijednosti. Mislim da Milanović zna reći, zna ubosti, a s obzirom na to da predsjednik nema velike ovlasti, on mora znati što reći”, rekla je Borzan te dodala da je predsjednik uvijek najpopularniji političar.

“Milanović je imao dosta vremena za učenje i poboljšanje. On je greiješio na verbalnoj razini, ne u onome što je činio. Nema malverzacija i repova, ni riječi o tome da je svojim djelovanjem oštetio hrvatski narod. Na vašem sam portalu čitala njegove izjave u Brezovici. Svaka rečenica imala je poruku koja je govorila da on suvislo i zrelo govori o svojim političkim protivnicima. Nema pljuvački, nego pristojan pristup”, rekla je Borzan.

Kaže da, za razliku od HDZ-a, SDP nije imao ni blizu toliko afera.

“Kolege i ja smo razgovarali o aferama SDP-ove vlade. To da je netko imao alkohola u krvi dok je vozio, ili da je sa službenim autom, koji mu je bio na raspolaganju 24 sata dnevno, išao na skijanje jesu velike greške. Od toga ne bježimo, mi smo za njih i platili. Socijaldemokratskim se vladama ne oprašta, njihovo biračko tijelo je sklono kažnjavati svaku grešku, a kad vidite što se događa s HDZ-ovom vladom i njihovim dobrim rejtingom, možemo vidjeti da njih nitko ne kažnjava”, rekla je Borzan.

“Svatko tko je bio u prilici birati suradnike ima iza sebe niz loših odluka. Ja sam i na nižoj razini imala priliku to iskusiti, kao predsjednica osječkog SDP-a donosila sam dobre i loše odluke, ali dok ne počneš raditi, ne možeš znati. Neke ljude i zatekneš kada dođeš na poziciju, ne možeš ih birati…”

“Smatram da škakljiva pitanja ne trebaju otvarati stranačke kolege, Milanović ima dovoljno političkih protivnika koji će mu spočitati sve što mogu. Tu je politički protivnik da otvara neke teme, a na svima nama je da gledamo da naš kandidat prođe što bolje. U kampanji za europske izbore u početku je bilo teških sukoba u SDP-u, a potom smo u kampanji bili svi složni i rezultat je ispao bolji nego što smo se nadali. Ako do sukoba i dođe, nadam se da će završiti kao i tada”, zaljučila je Borzan.